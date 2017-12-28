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Avrupa'da "savaş uçağı" krizi

Fransa'nın, Belçika'nın Fransız savunma şirketinden savaş uçağı satın alması durumunda bu ülkeye 20 milyar avro zarar tazminatı ödeyececeği açıklandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 20:12
Avrupa'da "savaş uçağı" krizi

Fransa'nın, Belçika'nın Fransız havacılık ve savunma şirketi Dassault Aviation'dan Rafale modeli savaş uçağı satın alması durumunda bu ülkeye 20 milyar avro zarar tazminatı ödeyeceği açıklandı.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Les Echos gazetesinde yer alan habere göre, Fransa, F-16 tipi savaş uçaklarını değiştirmek isteyen Belçika hükümetinin F-35 veya Eurofighter Typhoon model savaş uçakları yerine Dassault Aviation'dan Rafale tipi savaş uçaklarını satın alması durumunda bu ülkeye 20 yıl içerisinde 20 milyar avro zarar tazminatı ödeyecek.

Fransa'nın 20 milyar avro tazminat zararın yanı sıra Belçika'ya 5 binden fazla yüksek teknolojili meslek taahhüt ettiği ifade edilen haberde, Fransa'nın Belçika'yı Rafale tipi savaş uçaklarını alması için bir süredir ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

'GERÇEKLEŞEMEYCEK KADAR GÜZEL TEKLİF'

Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput'un konu ile ilgili ifadelerine yer verilen haberde, Vandeput'un Fransa'nın bu teklifi gerçekleşemeyecek kadar güzel olduğunu söylediği ifade edildi.

Fransa, Katar'a 7 Aralık'ta toplam 6,6 milyar avro değerinde 12 Rafale modeli savaş uçağı ile 50 Airbus tipi uçak satışını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 20:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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