Avrupa'da savaş patlak verdi: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, ülkenin doğusundaki çatışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Donbas'taki saldırıların yoğunlaştığını belirten Motuzyanik, saldırıların çoğunluğunun Lugansk bölgesinde yaşandığına işaret etti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ukrayna tarafının saldırılara cevap olarak sadece bir defa karşılık verdiğini anlatan Motuzyanik, "Son bir gün içerisinde çatışmalarda 3 Ukrayna askeri öldü, 3 asker ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

Motuzyanik, Minsk Anlaşması gereği Ukrayna askeri birliklerinin bölgede ağır silahlarını belirlenen uzaklıkta tutmaya devam ettiğini vurguladı.

Belarus'un başkenti Minsk'te yılbaşı öncesinde toplanan Üçlü Temas Grubu toplantısında Noel tatili nedeniyle çatışmaların durdurulması yönünde taraflar karar almıştı.