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Cemil Ertem: Avrupa'da ekonomi savaşı çıkabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin görev süresi bitince ECB’nin başına bir Alman geldiği zaman Avrupa'da bir ekonomi savaşı çıkabileceğini söyledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 08:42
Cemil Ertem: Avrupa'da ekonomi savaşı çıkabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV'nin canlı yayında soruları yanıtladı. Mayıs ayında işsizliğin düşerek devam edeceğini, özellikle tarım dışında düşüş olacağını kaydeden Ertem, ikinci çeyrek işsizlik rakamlarında KGF etkisinin net olarak görüleceğini söyleyerek, bütçe konusuna ise farklı açıdan bakılması gerektiğini ve bütçe performansının yerinde olduğunu belirtti.

AVRUPA'DA EKONOMİ SAVAŞI ÇIKAR

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı için de ECB'den faiz konusunda bir adım beklemediğini, Başkan Mario Draghi'nin Almanya karşısında Güney Avrupa'yı koruyan para politikasında ısrar ettiğini söyleyen Ertem, Draghi'nin görev süresinin bitmesi ardından Avrupa'da ekonomi savaşı çıkabileceğini söyledi.

Ertem, "Draghi'den sonra ECB’nin başına bir alman geldiği zaman Avrupa'nın ortasında bir ekonomi savaşı çıkacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

TÜRKİYE İÇİN AVRUPA PAZARI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye için Avrupa pazarının çok önemli olduğunu ancak yeni pazarlara da ulaşım olduğunu söyleyen Ertem, "Şartları zorlayacağız sonuna kadar ve rekabeti öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 08:42
  1. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem
  • kapadokyalikapadokyali1 sa önce
    İnşaallah.bekliyoruz heyecanla.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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