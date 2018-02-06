Avrupa'da o yolun ilk adımı atıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında iki farklı güzergah üzerinden yapılması planlanan otoyol projesinde ilk adım atıldı.

Türkiye'den Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko ile görüşerek, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ni ele aldı.

Saraybosna'daki parlamento binasında yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulunan Jusko, Türkiye'den gelen 13 kişilik heyete proje hakkındaki en küçük detayları sunmayı amaçladıklarını belirterek buna göre onların da fizibilite çalışmaları yapabileceğini aktardı.

Jusko, Bosna Hersek'teki entite yetkililerinin de otoyol projesinin detayları hakkında sunum yaptığını aktararak, Türkiye'den gelen heyetle iki gün boyunca sahaya ineceklerini ve arazide çalışma yapacaklarını söyledi.

İki gün sürecek saha çalışmalarının ardından bir kez daha bir araya geleceklerini kaydeden Jusko, projenin maliyeti konusunda net bir rakam vermenin henüz mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da geçen hafta İstanbul'da yapılan toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla projenin ilk adımının atıldığını belirterek, "Bu siyasi iradenin neticesi olarak dün itibarıyla iki heyet oluşturuldu. Bir heyet Saraybosna'da, bir heyet de Belgrad'da eş zamanlı olarak görüşmelere başladı." dedi.

Bugünkü toplantının Bosna Hersek'teki ham verilerin toplanması adına önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Koç, "Nihai değerlendirme fizibilite raporunun tamamlanmasının ardından söz konusu olabilecek. Şu an verilerin toplandığı bir aşamadayız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Koç, Türkiye'nin otoyol projesini bölgenin kalkınması, refahı ve sosyal bütünlüğünü pekiştirecek seviyede gördüğünü söyleyerek, "Entitelerin bugün yaptığı sunumlarda projenin her düzeyde desteklendiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

OTOYOL GÜZERGAHLARI

Geçen hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic, uzun zamandır konuşulan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Bu bağlamda, Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı birbirine bağlayacak olan otoyol veya otoyol-ekspres yol karışımı kara yolunun ilk güzergahının Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad olması planlanıyor. İkinci güzergah ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad olacak.

İstanbul'daki toplantıda üzerinde uzlaşılan teklife göre, Türk firmaları tarafından yerli iş gücü kullanılarak inşa edilmesi planlanan projenin Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinde yapılması öngörülüyor.