Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrupa'da o yolun ilk adımı atıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü heyeti, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı Jusko ile Türkiye'nin desteğiyle yapılması planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ni görüştü.

06 Şubat 2018 Salı 17:44
Avrupa'da o yolun ilk adımı atıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında iki farklı güzergah üzerinden yapılması planlanan otoyol projesinde ilk adım atıldı.

Türkiye'den Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko ile görüşerek, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ni ele aldı.

Saraybosna'daki parlamento binasında yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulunan Jusko, Türkiye'den gelen 13 kişilik heyete proje hakkındaki en küçük detayları sunmayı amaçladıklarını belirterek buna göre onların da fizibilite çalışmaları yapabileceğini aktardı.

Jusko, Bosna Hersek'teki entite yetkililerinin de otoyol projesinin detayları hakkında sunum yaptığını aktararak, Türkiye'den gelen heyetle iki gün boyunca sahaya ineceklerini ve arazide çalışma yapacaklarını söyledi.

İki gün sürecek saha çalışmalarının ardından bir kez daha bir araya geleceklerini kaydeden Jusko, projenin maliyeti konusunda net bir rakam vermenin henüz mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da geçen hafta İstanbul'da yapılan toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla projenin ilk adımının atıldığını belirterek, "Bu siyasi iradenin neticesi olarak dün itibarıyla iki heyet oluşturuldu. Bir heyet Saraybosna'da, bir heyet de Belgrad'da eş zamanlı olarak görüşmelere başladı." dedi.

Bugünkü toplantının Bosna Hersek'teki ham verilerin toplanması adına önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Koç, "Nihai değerlendirme fizibilite raporunun tamamlanmasının ardından söz konusu olabilecek. Şu an verilerin toplandığı bir aşamadayız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Koç, Türkiye'nin otoyol projesini bölgenin kalkınması, refahı ve sosyal bütünlüğünü pekiştirecek seviyede gördüğünü söyleyerek, "Entitelerin bugün yaptığı sunumlarda projenin her düzeyde desteklendiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

OTOYOL GÜZERGAHLARI

Geçen hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegovic, uzun zamandır konuşulan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Bu bağlamda, Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı birbirine bağlayacak olan otoyol veya otoyol-ekspres yol karışımı kara yolunun ilk güzergahının Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad olması planlanıyor. İkinci güzergah ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad olacak.

İstanbul'daki toplantıda üzerinde uzlaşılan teklife göre, Türk firmaları tarafından yerli iş gücü kullanılarak inşa edilmesi planlanan projenin Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinde yapılması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:44
  1. Belgrad
  2. Bosna Hersek
  3. Recep Tayyip Erdoğan'

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye tarihi şok!
    1. ABD'ye tarihi şok!
    2. Tayvan depremle sarsıldı
    3. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
    4. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
    5. En güzel dua nasıl edilir?
    6. Topuk çatlakları ölümcül bir..
    7. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
    8. Camiye saldıran alçak suçunu itiraf etti
    9. Tayvan'da deprem meydana geldi
    10. İbrahim Üzülmez'den taraftara açıklama!
    11. AP'den yeni karar... Dokunulmazlığı..
    12. Bu çocuklar bazılarından daha yürekli
    13. AB'den flaş Türkiye açıklaması
    14. O ülkede şiddetli deprem
    15. Ankara'da yeni kaynak bulundu!
    16. '50 Cent' 2 bin 128 liraya mal oldu
    17. Amerika yalnız: İşte nedeni
    18. Erzurum'da otomobilin bagajından..
    19. CHP hadi bu insanlar için de konuş!
    20. Almanya'da koalisyon anlaşmasında..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor