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Avrupa'da kızamığa yakalanan 35 çocuk öldü

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da kızamık hastalığına yakalanan 35 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:22
Avrupa'da kızamığa yakalanan 35 çocuk öldü

Dünya Sağlık Örgütü, yayınladığı raporda Avrupa'da kızamık hastalığına yakalanan 35 çocuğun öldüğünü bildirdi. Raporda, hastalığın en çok Romanya'da görüldüğü, 31 çocuğun hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca raporda hastalığın geçen yıla oranla üç kat arttığı, 2016 yılında 13 çocuğun kızamıktan dolayı öldüğü kaydedildi. Avrupa'da aşı güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle binlerce ebeveynin ise çocuklarını aşı yaptırmama kararı aldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:22
  1. Avrupa
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. Romanya
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