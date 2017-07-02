Avrupa’da İslam düşmanlığı hızla artıyor!

Avrupa’da bu hafta sonu Ramazan Bayramı’nı kutlamaya hazırlanan Müslümanlara gerçekleştirilen saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi yaralanmıştı. Geçtiğimiz ay Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Camii yakınlarında bir kişi, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdü. Saldırıda 10 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan önceki gün, Paris’in banliyösü Creteil’de, arazi aracını cami cemaatinin üzerine süren ve bariyerleri aşamayınca kaçan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Fransa’da İslamofobi ile Mücadele Merkezi’ne göre, ülkedeki Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda katlanarak artıyor.



TEHDİTLER SAVURUP SALDIRDI

2012 yılının Ocak ayından bu yana faaliyet gösteren TellMama’da çalışan gönüllüler, telefonda bir çeşit manevi hizmet sunuyor. Sitenin yöneticisi FiyazMughal, TellMama’nın 18 ay içinde İngiltere ve Galler’de toplam bin 200 İslam ya da Müslüman karşıtı saldırıyı kayıtlara geçirdiğini söylüyor. Mughal’e göre saldırılar giderek artıyor. Londra saldırganının görgü tanıkları ise aracı Müslümanların üzerine sürüp 10 kişiyi yaraladıktan sonra sürücü minibüsünden indi. ‘Müslümanları öldüreceğim. Tüm Müslümanları öldüreceğim’ demeye başladı şeklinde ifade ettiler. Bu arada, Londra merkezli Britanya Müslüman Konseyi’nden (MCB) yapılan açıklamada, saldırının Finsbury Park Camii yakınında bulunan “MuslimWelfare House” adlı toplum merkezi önünde yaşandığı bildirildi. MCB’nin açıklamasında, son dönemde ülkedeki Müslümanların İslamofobik olaylarla karşı karşıya kaldığı anımsatılarak, bu saldırının da İslamofobik olayların “bugüne kadarki en şiddetli tezahüratı” olduğu kaydedildi.



FRANSA’DA SALDIRILAR HAD SAFHADA

Fransa’da da Müslümanlara yönelik saldırılarda artış kaydedildi. Haziran ayında Fransa’da hamile bir kadının iki erkek tarafından kötü muameleye maruz kalmasının ardından Müslüman gençler günlerce ayaklanmış, çatışmalar çıkmıştı. Fransa’da çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanması tartışmaları da gerginliği artıran bir başka olaydı. İngiltere ve Fransa şu sıralar Avrupa’da İslam düşmanı saldırılar konusunda başı çeken ülkeler gibi görünüyor. Ancak AB bu konuda gerçek rakamları tam olarak açıklamıyor. AB içinde çok az sayıda ülke bu tür saldırılarla ilgili verilere sahip. Avrupa Temel Haklar Ajansı, uzun süredir Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hükümetlerine bu tür saldırılarla ilgili verileri tutması ve kamuoyuna açıklaması çağrısında bulunurken, Avrupa’nın birçok ülkesi ise bu çağrıya kayıtsız kalmaya devam ediyor.



AVRUPA’DA İSLAM KARŞITLIĞI VE SALDIRILARIN GRAFİĞİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) açıkladığı rakamlar ve grafiklere göre Avrupa’nın birçok ülkesinde Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük kaynaklı nefret suçları korkunç noktaya ulaşırken, suçların başında başörtülülere saldırılar ve camilere yönelik kundaklamalar görülüyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin yayımladığı “2015 Nefret Suçu Raporu’na göre, Avrupa’nın bazı ülkelerinde Müslümanlara yönelik nefret suçları büyük oranda arttı. Raporda, “Müslüman karşıtı söylemler, İslam’ın terörizm ve aşırıcılıkla ilişkili olduğu ve Müslüman toplulukların varlığının ulusal kimliğe tehdit oluşturduğu tanımlamasıyla ilişkilidir. Müslümanların kültürleri, genel olarak insan hakları ve demokrasiyle uyuşmayan yekpare grup olarak resmediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Milli Gazete