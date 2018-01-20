Avrupa'da fırtınada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Batı ve Kuzey Avrupa'da etkili olan Friederike Fırtınası nedeniyle Almanya, Hollanda ve Belçika'da en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'daki ölümlerin büyük çoğunluğu ağaç devrilmesi sonucu gerçekleşirken birçok eyalette okullar tatil edildi, binlerce evin çatısı zarar gördü.

Köln/Bonn Havalimanı uçuşları geçici bir süre durdururken, Düsseldorf, Hamburg ve Münih'te de bazı uçak seferleri iptal edildi.

Alman Demiryolları Deutsche Bahn şirketi ise ülke genelinde uzun mesafeli tren seferlerini durdurduğunu açıkladı. Fırtına, Polonya ve İskoçya'da etkisini yoğun kar yağışı olarak gösterdi. Kötü hava koşulları sebebiyle birçok trafik kazası yaşanırken bazı otobüs seferleri iptal edildi. Almanya Meteoroloji Servisi, Friederike'nin 2007 yılından beri ülkede görülen en şiddetli fırtına olduğunu açıkladı.

Yetkililer hızı saatte 200 kilometreye ulaşan fırtınanın ilerideki günlerde şiddetini daha da artıracağını belirtiyor.

Kaynak: Euronews