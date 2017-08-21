Avrupa’da Filistinli gence suikast! Evinde ölü bulundu

Gazze'nin yerel yayın organı Kudüs, Filistinli kurtarılmış esir Muhammed Tahsin'in (28) 19 Ağustos'ta İsveç'in başkenti Stockholm'daki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.Habere göre iki kişi, Gazzeli Tahsin'in evine girerek tabancayla kafasına ve boynuna olmak üzere iki kez ateş etti. Tahsin'i kısa süre içinde öldüren kimliği belirsiz iki kişi bölgeden hızla ayrıldı. Gazzeli gencin, ailesiyle birlikte 10 yıldır İsveç'te yaşadığını belirten kaynak, ailesinin İsveç güvenlik güçleri ile olayı yakından takip ettiğini söyledi.Aynı şekilde geçtiğimiz yılın Şubat ayında Filistinli kurtarılmış bir esir Bulgaristan'daki Filistin büyükelçiliği yakınında gizemli bir şekilde öldürülmüştü.

Kaynak: Timetürk