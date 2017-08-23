Avrupa'da Facebook çöktü

Avrupa 'Facebook çöktü' haberi ile çalkalandı. İngiltere'nin büyük bir bölümü başta olmak üzere Fransa, İspanya, Almanya gibi Avrupa'nın birçok noktasında etkisini gösteren problem binlerce kullanıcının siteye erişmesine engel oldu.

Olayın nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı, ancak Facebook yetkilileri sadece dakikalar içerisinde 900 adet hata bildirimi aldıklarını açıkladı.

TÜRKİYE ETKİLENMEDİ

Sabah saatlerinde başlayan problem, Britanya çevresi ve Avrupa genelinde etkisini gösterirken, Türkiye sorundan etkilenmedi.

Sorunun yaşandığı bölgeye ilişkin bir harita yayınlandı. Kırmızı renkli bölge sorunun büyük oranda yaşandığı yer olurken, turuncu ve sarı renkli bölgeler de problemden etkilenen bölgeler olarak gösterildi.