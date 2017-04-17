Türkiye’de seçmenin sandık başına giderek anayasa değişikliği için oy kullandığı seçimde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da oylarını kullanmıştı. Dün oy verme işleminin ardından yurt dışı seçim sonuçları da açıklandı.

BELÇİKA YÜZDE 77 EVET DEDİ

Sonuçlara göre, Almanya yüzde 63, Hollanda yüzde 68, Avusturya yüzde 71, Danimarka yüzde 59’la evet derken, Belçika ise yüzde 77 oranında 'Evet' diyerek Avrupa’da en yüksek evet oyu oranına ulaştı. 137 bin seçmene sahip Belçika’da 81 bin 540 seçmenin oy kullanması sonucu yüzde 77 oranında evet oyu çıkması, Belçika’daki 'Evet' diyenlerin yüzünü güldürdü. Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarının düzenlenmemesi için çeşitli uygulamaları devreye sokan Hollanda, Almanya ve Fransa’dan gelen sandıklardan da evet çıktı.