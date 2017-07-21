"Avrupa'da ekonomik savaş çıkacak!"

Milliyet gazetesi yazarı ve Cumhurbaşkanlığı Baidanışmanı Cemil Ertem, NTV'nin canlı yayınında ekonomi gündemine dair soruları yanıtladı.

Ertem, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Almanya karşısında Güney Avrupa'yı koruyan para politikasında ısrar ettiğini söyleyerek, görev süresinin bitmesi ardından Avrupa'da ekonomi savaşı çıkacağını söyledi.

AVRUPA PAZARI ÖNEMLİ AMA...

Türkiye için Avrupa pazarının çok önemli olduğunu ancak yeni pazarlara da ulaşım olduğunu söyleyen Ertem, "Şartları zorlayacağız sonuna kadar ve rekabeti öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.

2019'DA SONA ERECEK

Öte yandan Draghi'nin görev süresi 31 Ekim 2019 tarihinde sonra eriyor.