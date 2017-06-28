Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İspanya İçişleri Bakanlığı, İspanya, İngiltere ve Almanya’da terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olduğu gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İngiltere ve Almanya’da polis tarafından düzenlenen ortak operasyonla terör örgütü DEAŞ’ı desteklemek ve örgüte üye toplamak gerekçesiyle İspanya’nın Palma de Mallorca belediyesinde 4, İngiltere’de 1 ve Almanya’da 1 kişi yakalandı.

2015 yılında İspanya’da yaşayan bir Suriyeli’nin propaganda amacıyla kurduğu web sitesinde paylaştığı görüntüler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.