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Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İspanya, İngiltere ve Almanya’da terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olduğu gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:42
Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İspanya İçişleri Bakanlığı, İspanya, İngiltere ve Almanya’da terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olduğu gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İngiltere ve Almanya’da polis tarafından düzenlenen ortak operasyonla terör örgütü DEAŞ’ı desteklemek ve örgüte üye toplamak gerekçesiyle İspanya’nın Palma de Mallorca belediyesinde 4, İngiltere’de 1 ve Almanya’da 1 kişi yakalandı.

2015 yılında İspanya’da yaşayan bir Suriyeli’nin propaganda amacıyla kurduğu web sitesinde paylaştığı görüntüler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:42
  1. İngiltere
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  3. Avrupa
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Almanya
  6. İspanya
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