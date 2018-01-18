Avrupa'da büyük şok! Cezaevinde isyan çıktı

BFMTV kanalı Paris'in güneyindeki Fleury-Merogis cezaevinde 123 mahkumun hücrelerine dönmeyi reddettiğini ve bu nedenle polisin operasyon başlattığını duyurdu.

MAHKUMLAR TALEPLERİNİ AÇIKLAMADI

Cezaevi yönetimi şiddet olaylarının yaşanmadığını ancak mahkumların henüz herhangi bir talepte bulunmadığını açıkladı.

GARDİYANLAR CEZAEVİNDEKİ SORUNLAR NEDENİYLE EYLEM YAPMIŞTI

Diğer yandan aynı cezaevinde pazartesi günü yüzlerce infaz koruma memuru (gardiyan) mahkumların kendilerine yönelik şiddet eylemleri, yetersiz personel ve tehlikeli eski cihatçı mahkumlarla nasıl baş edileceği konusundaki eksik yasal düzenlemeler nedeniyle protesto gösteri yapmıştı.

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