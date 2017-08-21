Avrupa’da bir saldırı daha…

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir araçla saldırı düzenlendi. Fransız polisi, eski liman bölgesinde bir aracın iki otobüs durağına çarptığını duyurdu.

İlk bilgilere göre, bir can kaybı var. Bir yaralı ise hastaneye taşındı.

Polis halktan saldırı bölgesinden uzak durmasını istiyor.

Polis, araç sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

Terör örgütü DAEŞ, son olarak geçen hafta İspanya'nın Barcelona kentinde araçlı saldırı düzenlemişti. En az 13 kişinin öldüğü saldırıda bir minibüs kullanılmıştı.