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Avrupa’da bir saldırı daha…

Fransız polisi, eski liman bölgesinde bir aracın iki otobüs durağına çarptığını duyurdu. Şehir halkından bölgeden uzak durması isteniyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:23
Avrupa’da bir saldırı daha…

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir araçla saldırı düzenlendi. Fransız polisi, eski liman bölgesinde bir aracın iki otobüs durağına çarptığını duyurdu.

İlk bilgilere göre, bir can kaybı var. Bir yaralı ise hastaneye taşındı.

Polis halktan saldırı bölgesinden uzak durmasını istiyor.

Polis, araç sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

Terör örgütü DAEŞ, son olarak geçen hafta İspanya'nın Barcelona kentinde araçlı saldırı düzenlemişti. En az 13 kişinin öldüğü saldırıda bir minibüs kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:23
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  • ÜmmetÜmmet21 dk önce
    S.aBu saldırılar yine kendi derin örgütleri tarafından organize ediliyor, yeni düzen için altyapı oluşturuluyor.Yeni düzende islama kesinlikle yer yok, islamın her türlüsü terörizmdir. Müslüman ülkeler ya batının talimatlarıyla yaşarlar yada terör devleti olurlar. Yakın zamanda müslüman asıllı herkes potansiyel terörist algısı oluşturulacak ve cadı avı başlayacak, Kalanları da zorla ya bizim hristiyan kültürünü benimsersiniz yada sizi sınır dışı ederiz diyecekler.İlerde müslümanları çok zor günler bekliyor. Özelikle haçlı dünyasında yaşayanları.Yapışması şiddetle elzem olan şey, 200 yıl önce bırakılan islama tekrar sımsıkı sarılıp geleceğin cihanşümul türk islam devletini yeniden inşaa etmek, ve islam dünyasına baş, halife, emir olmak.Ancak bu şekilde müslümanların can ve malî azami korunmuş olur.Eğer batının izm lerine sistemlerine ayak uydurup onlar gibi olarak onların zarar larını def edeceğimzi sananlar varsa yanılıyorlar. Taki hristiyanlsşana kadar, ucubeleşene kadar, onların mongolu olana kadardurmayacaklar.Allah c.c. '' sen onların dinine girmedikçe onlar senden razı olmayacaklar'' mealen diyor.Selametle.
Bugünkü Akit

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