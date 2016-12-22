Avrupa'da bir ilk

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Romanya’da 11 Aralık genel seçimlerinden zaferle çıkan Sosyal Demokrat Parti (PSD) Başbakan adayını Cumhurbaşkanı’na sundu.

Sosyal Demokrat Parti lideri Dragnea, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi. Dragnea, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Iohannis'e başbakanlık için Sevil Shhaideh'i önerdiklerini söyledi.

Sevil Shhaided, 2012 yılında devlet sekreterliği görevinde bulunmuş, 2015 yılında Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.

AVRUPA'DA BİR iLK OLACAK

Romanya basınında Dragnea'nın önerisi son dakika olarak duyurulurken, Sevil Shhaideh'in başbakan olması durumunda Romanya'da ilk kez hem bayan hem Müslüman hem de Tatar Türkü'nün başbakan olacağı yorumları yapıldı.