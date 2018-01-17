Avrupa'da 'Afrin' paniği! Teröristler böyle...

Türkiye'nin Afrin operasyonu için geri sayım sürerken, paniğe kapılan terör yandaşları yeni gösteriler düzenliyor. Menbic'te önceki gün eli silahlı YPG'lilerin sokağa dökülmesinden sonra terör gösterileri Avrupa'ya taşındı.

Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da terör örgütü PKK destekçileri sokağa çıktı. Teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini taşıyan grup, muhtemel Afrin operasyonuna karşı sloganlar attı.

Bir başka grup ise, İsviçre Zürih'teki Türkiye Konsolosluğu önünde gösteri yaptı. Söz konusu gösteride de aynı manzaralar ve sloganlar vardı. PKK destekçileri gösterilerde Türkiye'ye alçak ithamlarda bulundu.

Terör yandaşı sosyal medya hesapları ise, Twitter üzerinden kampanya yürütüyor. Bir yandan Türkiye'ye tehditler savrulurken, diğer yandan da Afrin'deki YPG'li teröristlerin fotoğrafları paylaşılıyor.