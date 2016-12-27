Avrupa'da AB karşıtlığı sürüyor!

Bu haber 377 kez okundu

Moldova'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Rusya yanlısı İgor Dodon, 23 Aralık'ta yemin ederek görevine başladı. Dodon'un ilk icraatı ise cumhurbaşkanlığı binası önündeki Avrupa Birliği bayrağını indirtmek oldu.

Bayrağın kaldırılmasına tepki gösteren Liberal Parti'li bir grup milletvekili, yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle AB bayrağını bina girişine yeniden astı. Bayrak, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İon Çeban, Dodon'un cumhurbaşkanı olarak anayasanın garantörü olduğunu ve ülkeyi yasal çerçevede yönettiğini belirterek, "Artık cumhurbaşkanlığı binasında sadece Moldova bayrağı bulunacak" diye konuştu.