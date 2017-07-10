Avrupa'da '15 Temmuz' siyaseti!

Avrupa ülkeleri, 16 Nisan öncesi Türk hükümet yetkililerinin katılmayı planladığı programları 'siyaset' bahanesiyle iptal etti. Diplomatik krizlere yol açan sürecin bir benzeri 15 Temmuz'a sayılı günler kala yaşanıyor. Avrupa'da birçok ülke, 15 Temmuz için düzenlenecek etkinlikler kapsamında sansüre başvurmaya şimdiden başlamış durumda.

Avusturya, bugün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ülkede düzenlenmesi planlanan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir etkinlikte konuşma yapmasına ve ülkeye girişine izin vermediğini duyurdu.

Hollanda hükümeti de geçtiğimiz hafta benzer bir karara imza attı. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in katılması planlanan 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü programına engel koyuldu. Türkeş'in program nedeniyle nedeniyle Salı günü Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını 'arzu etmediğini' açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla bağlanmasına izin verilmemişti.

16 Nisan öncesini hatırlattı

Avusturya'nın aldığı karar, 16 Nisan'da öncesi yaşananları hatırlattı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek olan anayasa değişikliğini 16 Nisan'da halk oylamasına sundu.

Avrupa ülkeleri, Türk hükümet yetkililerine yönelik olarak program iptallerine imza attı. 16 Nisan referandumu öncesi Almanya'nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin katılacağı programları iptal etmesi ile başlayan süreç, çok sayıda Avrupa ülkesinde görüldü. Türk bakanların AB ülkelerinde demokratik haklarını kullanmasına izin verilmedi.

Ardından Hollanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal ederek ülkede programa katılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye toprağı sayılan elçilik binasına girmesini de polis zoruyla engelledi. Bunlarla yetinmeyen ırkçılar, Türkiye Başkonsolosu'nun elçilik binasından çıkışını yasakladı. Bakanı Kaya, bölgeden polis eskortuyla ayrıldı.