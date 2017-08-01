Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye verilecek krediyi 4'te 1'e düşürdü

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) 2017 yılında Türkiye’ye yapacağı kredi teşviklerini geçtiğimiz on yılın ortalamasına göre dörtte bir oranında azalttı.

Türkiye’ye 2016 yılında 1,9 milyar euroluk kredi veren banka bu yıl verilecek rakamı 500 milyon euro civarında olduğunu açıkladı.

Frankfurter Allgemeine gazetesinde yer alan haberde kesin rakamın sene sonuna kadar değişebileceği belirtildi. EIB’in yaptığı kısıtlamalardan en çok etkilenen proje Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) olacak.

TANAP KREDİSİ ASKIDA

EIB, TANAP için öngörülen 600 milyon euroluk krediyi askıya aldı. EIB’nin bu kararına neden olarak projedeki risklerin yüksek olması ve AB’nin enerji konusunda Türkiye’ye bağımlı kalmamak istemesi gerekçe olarak gösterildi.

TANAP Azerbaycan gazının Gürcistan ve Türkiye üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan’a aktarmak için yapılması planlanan 2 bin kilometrelik boru hattı projesi. Yaklaşık 8,5 milyar euroya mal olacak projenin önemli bir kısmını EIB karşılayacaktı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye yapılması öngörülen yaptırımlar hakkında‚ “EIB gibi Avrupa yatırım bankaların vereceği yatırım kredilerinde daha dikkatli davranılacak” demişti.

EIB tarafından yapılan açıklamada ise‚ “EIB Türkiye’deki aktüel siyasi gelişmeleri büyük endişe ile izliyor. Bundan dolayı Türkiye’deki yeni projelerin test edilmesinde özel dikkat gösterecek. İnsan hakları sorunlarına da bakılıyor” denildi.

KRİTİK TOPLANTI 18 EYLÜL'DE

EIB kredilerinde son kararı AB’ye üye ülkelerin maliye ve ekonomi bakanları veriyor. AB bakanları 18-19 Eylül’de Sofya’da bir araya gelecek. Bu toplantıda Almanya’daki seçimlerden bir hafta önce gerçekleşecek bu toplantıda Almanya ve Avusturya’nın Türkiye’ye karşı sert bir tavır sergilemesi beklenirken, İtalya ve İspanya’nın daha yumuşak bir yaklaşık içinde olacakları tahmin ediliyor. Türkiye’ye kredi veren banklar arasında Avrupa Yapılanma Gelişme Bankası da (EBRD) bulunuyor. EBRD’nin 2017 de vereceği kredilerde düşüş beklenirken, banka yetkilileri bu düşüşün siyasi değil ekonomik nedenlerden dolayı olduğunu söylüyor.

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