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Avrupa ve Körfez ülkesinden ortak adım

Katar ile İngiltere'nin, terörle mücadele amacıyla ortak operasyon filosu kurma konusunda anlaştığı bildirildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:27
Avrupa ve Körfez ülkesinden ortak adım

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gelen Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Halid bin Muhammed el-Atiyye, başkent Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetleri Enstitüsü'nde (RUSI) konuştu. 

Katar haber ajansı QNA'nın Atiyye'nin konuşmasına dayandırdığı haberde, "iki ülkenin, terörle mücadelede ortak eylemlerin artırılması ve bölgede istikrarı sağlayacak stratejik çabaların geliştirilmesi maksadıyla ortak operasyon filosu kurulması konusunda anlaştığı" ifade edildi.

Atiyye konuşmasında, söz konusu filonun Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası süresince hava sahasının korunmasında önemli rol oynayacağını belirtti. Haberde, konuyla ilgili resmi anlaşmanın ne zaman imzalanacağına dair bilgi paylaşılmadı.

Konuşmasında Körfez krizine de değinen Atiyye, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Katar halkını hafife aldığını belirterek, "Devletlerin ne kadar büyük olduğu bu şekilde ölçülmez. Biz, devletlerin büyüklüğünü beşeriyetin kalkınmasına sağladıkları katkıyla ölçüyoruz." dedi.

Katar'ın radikalizm ve terörle mücadelede elinden geleni yaptığını vurgulayan Atiyye, ülkesinin, uluslararası kanunları çiğneyen ve insan hakları konusunda büyük suçlar işleyen grupların adalete sevk edilmesi için verilen mücadeleye katıldığını ve müttefiklerine teknik ve operasyonel destek sağladığını kaydetti.

Atiyye, 3 günlük İngiltere ziyaretine pazartesi günü başlamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:27
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