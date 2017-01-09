Avrupa vahşeti! Suriyeli çocuk dövülerek öldürüldü

Almanya'da yabancı düşmanlığı tehlike boyutunu çoktan aşmış durumda. Yılbaşı gecesi bir grup tarafından darp edilen Suriyeli çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Avrupa vahşeti! Suriyeli çocuk dövülerek öldürüldü
Eklenme: 09 Ocak 2017, 12:54
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Almanya'nın Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darbedilen 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacı çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

 Bremen savcılığından Frank Passade yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi darbedilen Suriyeli çocuğun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü ancak failler konusunda detaylı bilgi veremeyeceğini belirtti.

 Alman medyası ise polisin, saldırganlar içinde Alman olmamasından dolayı olayın yabancı düşmanlığından ya da aşırı sağcılar tarafından yapılmadığı kanısında olduğunu önü sürdü.

 
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