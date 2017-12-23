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Avrupa ülkesinden tarihi itiraf: İkiyüzlülüğü bırakalım

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinde katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusuna değindi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:15
Avrupa ülkesinden tarihi itiraf: İkiyüzlülüğü bırakalım

Bulgaristan Devlet Televizyonu'nun (BNT) en çok izlenilen ve haftalık canlı yayınlanan 'Panorama' adlı programına katılan Başbakan Boyko Borisov, Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma imzalanmasından yana olduğunu söyledi.

AB'nin Türkiye ikiyüzlü davrandığını belirten Başbakan Borisov, "Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım. Ayrıca 5-6 maddeden oluşacak anlaşmaya gümrük kolaylığı noktası da dahil edilmeli" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Sığınmacılar konusuna da değinen Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Program sunucusunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayır diyebilir misiniz?" sorusu üzerine Borisov, "Biz birçok şey için ona 'Hayır' dedik, fakat bir konuda her zaman 'Evet' dedik. Bulgaristan'a yönelik sığınmacı akını bıçak gibi kesildi. Sınırın korunması için Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 7 Ocak'ta Patrik ve Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ile birlikte, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende, onarımı tamamlanan Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışını yapacağını söyledi.

Başbakan Borisov, Türkiye'nin mali yardımıyla restore edilen Demir Kilise'nin bir şaheser olduğunu belirterek, "Boğaz'dan, nereden geçersen geç, altın haçlar her taraftan görünüyor" dedi. Başbakan Borisov, kilisenin yeniden açılmasını kastederek, "Bence bu, AB'nin en büyük komşusuyla ilişkilerin normalleşmesi için ek bir köprü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 15:15
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. Bulgaristan
  4. Boyko Borisov
  5. Türkiye
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  • hamidohamido1 sa önce
    ne diyem bulgar başbakanı kiliseleri överken açılmasınıbizim en büyük sancımız olan AYASOFYA hale öksüz sahipsiz ve mahsun bir şekilde açılmayı bekliyor ne garip Yarabbi sana havale ediyorum Kilise açanlar AYASOFYAYı açmadıkları rına göre bukadarmı acziyet içerisineler yazzıklar olsun Fatih Haz beduasını alıyorsunuz iflah olmazsınız köstek olanların işi ALLAH"a ait
  • Bilal Bilal 4 sa önce
    Hüseyin abi ne güzel konuştun
  • sukrusukru4 sa önce
    Bizim şiilik diye bir dinimiz yok.Bizim sünnilik diyede bir dinimiz yok.Birtek dinimiz var oda islam.İmza tayyip erdoğan.
  • Arıkan Özgür KayaArıkan Özgür Kaya4 sa önce
    Sen siyaset nedir bilirmisin?
  • Hy-hyHy-hy6 sa önce
    Bu yorumuna bende katılıyorum.O zaman mülteciler gidince oradan silahlar,eğitimler,mayınlar,uçaklar,bombalar hiçbiri olmayacaktı.Başlarını kaşıyacak halleri bile olmayacaktı.Yemeği tatlıyı onlar yedi hesabı bize kitlediler.Aksi durumda kapımızda köpek olacaklardı.Maraz çıkarmayı bırak abi billûrlarını öpeceklerdi.
  • KocasolakKocasolak8 sa önce
    Bence bu konuda hükümet yanlış yaptı, mültecileri durdurmasaydı savaş hiç bu kadar sürmeden AB bitirecekti. Biz AB adına suriye savaşının mülteci KÜLFETİNEkefil olduk, ak parti benim partim ama yanlış yanlıştır.
  • hüseyinhüseyin8 sa önce
    Bu adam kafirdir doğru sölemiş. Çünkü resulullah mealen buyurmuş dünyada iki yüzlülük yapana ahirette ateşten iki yüzü olacak. Bizim türk yöneticileride irakla iranla konuştukları zaman şii gibi konuşyorlar. Sünnilerle konuştukları zaman sünni gibi konuşyorlar. Rusya ile konuştukları zaman onların dostu gibi konuşyorlar abd veya ab devletleri ile konuştukları zaman onların dostu gibi konuşyorlar. Ne ucuz bir islamiyetleri var...
  • GurbetciGurbetci8 sa önce
    Turkiye kilise restore ediyor Avrupada camileri kapatiyor.Yonede Diktator erdogan diyorlae.Kardesim acin sinirlariO Zaman bak gor Avrupayi.
  • vatan pervervatan perver9 sa önce
    adamın ülkesinde asgari ücret 500 tl adam doğalgaz tanap ve diğerleri bulgaristandan geçsindiye elinden geleni yapıyo içimizdeki şerefsizlere örnekolur mavi akım doğalgaz boruhatında yüzde 1.5 iken ebufeyz elçibey allah rahmetetsinyüzde 5 o verdijaponyanın yüzde 10 ingiltere yüzde 20türkiye yüde 6.5şimdi tanapta yüzde 30 kim hırsız dimyata giderken bulgurdan olmamak dileğinlenabulhamiten buyan bakan kazanır
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