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Avrupa ülkesinde patlama! Yaralılar var

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde meydana gelen patlama sonucu, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:08
Avrupa ülkesinde patlama! Yaralılar var

Arnavutluk Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir binanın önünde bulunan motosiklete yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etti. Patlamada 2'si ağır, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 3'ünün başkent Tiran'a sevk edildiği, hafif yaralı 5 kişinin ise İşkodra'daki Bölgesel Hastane'de tedavi altına alındığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerinin görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve bazı kişileri de gözaltına aldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 19:08
  1. İşkodra
  2. Arnavutluk
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