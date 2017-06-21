Avrupa ülkesinde dev operasyon!

Sabah saatlerinde kent merkezindeki Embajadores mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, "DEAŞ terör örgütüne bağlı olduğu ve radikalleştiği" iddia edilen Fas kökenli 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin, Suriye ve Irak'taki DEAŞ üyeleriyle iletişim içinde olduğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, diğer ikisinin de zanlının ev arkadaşları olduğu kaydedildi. Polisin evde yaptığı aramada, intihar saldırısına yönelik bazı yazılı bilgi ve elektronik belgelerin ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan 23-28 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek LGTB Dünya Onur Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 1 milyondan fazla kişinin kente geleceği ve bu nedenle güvenlik önlemlerinin artırıldığı bilgisi verildi.