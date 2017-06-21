İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrupa ülkesinde dev operasyon!

İspanya'nın başkenti Madrid'de, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Fas kökenli 3 kişi gözaltına alındı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:01
Avrupa ülkesinde dev operasyon!

Sabah saatlerinde kent merkezindeki Embajadores mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, "DEAŞ terör örgütüne bağlı olduğu ve radikalleştiği" iddia edilen Fas kökenli 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin, Suriye ve Irak'taki DEAŞ üyeleriyle iletişim içinde olduğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, diğer ikisinin de zanlının ev arkadaşları olduğu kaydedildi. Polisin evde yaptığı aramada, intihar saldırısına yönelik bazı yazılı bilgi ve elektronik belgelerin ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan 23-28 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek LGTB Dünya Onur Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 1 milyondan fazla kişinin kente geleceği ve bu nedenle güvenlik önlemlerinin artırıldığı bilgisi verildi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:01
  1. İspanya
  2. DEAŞ
  3. Suriye
  4. Irak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözlerini bu defa kötülere diktiler
    1. Gözlerini bu defa kötülere diktiler
    2. Galatasaray'a veda ediyor! Tudor..
    3. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    4. Evlilik programları yerine o..
    5. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
    6. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
    7. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
    8. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
    9. İranlı dolandırıcı yakalandı
    10. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
    11. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
    12. Büyük operasyon kapıda!
    13. 'Babam işkenceci bir polisti'
    14. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
    15. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
    16. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
    17. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
    18. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
    19. Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
    20. 11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle..
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!