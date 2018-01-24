Avrupa ülkesi, Zeytin Dalı'nı protesto eden PKK'lıları hapse tıktı!
Fransa'da Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto etmek için Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşına hapis cezası verildi.24 Ocak 2018 Çarşamba 16:37
Kamu yayıncısı France 3 kanalının haberine göre, pazar günkü gösteri sırasında şiddete başvuran, başkonsolosluk binasına ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşı Marsilya Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Mahkeme, polislere ve başkonsolosluk binasına taş, sopa ve kesici aletlerle saldıran PYD/PKK yandaşlarına 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verdi.
Aracını polislerin üzerine süren bir kişinin, bir yıl kesinleşmiş hapse mahkum edilip cezaevine gönderildiği belirtildi.