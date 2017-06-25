''Avrupa Türkiye'yi tehdit olarak görüyor''

Ekvator Ginesi Maden, Endüstri ve Enerji Bakanı Gabriel Mbaga Obiang Lima, Türkiye'nin Afrika'da piyasayı daha rekabetçi hale getirdiğini belirterek, "Avrupa, Türkiye'yi Afrika'da kendilerine rakip olduğu için tehdit olarak görüyor. Artık, Afrika'daki sorunların çözümünde Avrupa'dan başka bir yer var" dedi.

Ekvator Ginesi'nde altyapı ve taahhüt alanında faaliyet gösteren Türk şirketlerin bulunduğunu ifade eden Lima, Türkiye'nin Afrika kıtasına olan dostça yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ve bunun her iki taraf için olumlu olduğunu dile getirdi.

YA TÜRKLER YA ÇİNLİLER KAZANIYOR

Lima, Türkiye'nin son yıllarda etkili bir Afrika açılımı yapıldığına dikkati çekerek, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve çalışılabilecek birçok alan bulunduğunu vurguladı.

Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Lima, şöyle devam etti:

"Daha önce Afrika için tek yol Avrupa'ya gitmekti, şimdi ise Türkiye ve Çin var. Avrupa, Türkiye'yi Afrika'da kendilerine rakip olduğu için tehdit olarak görüyor. Artık Afrika'daki sorunların çözümünde Avrupa'dan başka da yerler var. Türkiye Afrika'da piyasayı daha rekabetçi hale getirdi. Biz Avrupalı şirketler gelmesin demiyoruz fakat ne zaman bir yol inşası için İspanyol, Fransız, İngiliz, Türk ve Çinli şirketlerle masaya otursak, ihalelerin yüzde 90'ını Türk ya da Çinli şirketler kazanıyor ve yollarımız aynı teknolojiyle inşa ediliyor."

DOĞALGAZIM VAR DERSEK İSTEKLİ OLURLAR

Afrika'daki elektrik sorununa ilişkin ise Lima, "Yatırımcılar Afrika'daki elektrik ihtiyaçlarını bilmelerine rağmen elektrik üretim santrallerine nüfusun azlığı ve yeterli getirisi olmayacağını düşündükleri için yatırım yapmıyor. Eğer 'doğalgazım var, gel çıkar, LNG tesisi kur' dersek hepsi istekli olurlar. Fakat Afrika söz konusu olunca Çinliler devlet şirketleriyle gelip çok girişken ve hızlı hareket edip 8 ay gibi kısa zamanda elektrik problemlerini çözüyorlar. Kimse de kaliteli olup olmamasına bakmıyor, belki de 2 yıllık bir ömrü var fakat bizim acil ihtiyaçlarımız karşılanıyor" değerlendirmesinde bulundu.