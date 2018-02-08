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Avrupa Türkiye'ye uyacak! Yaz saati uygulaması için önemli adım

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaz saati uygulamasına son verilmesi için hazırlanan bir karar tasarısı Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 20:42
Avrupa Türkiye'ye uyacak! Yaz saati uygulaması için önemli adım

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, AB genelinde her yıl mart ve ekim aylarının son hafta sonu işletilen yaz saati değişikliğinin incelenmesi konulu rapor ve karar tasarısı ele alındı.

YAZ SAATİ UYGULAMASINA SON VERİLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

Parlamentodan 384 kabul, 153 ret ve 12 çekimser oyla geçen karara göre, AB ülkelerinde yaz saati uygulamasının etraflıca incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda uygulamadan vazgeçilmesi için yeşil ışık yakıldı.

"SAATLERİN YILDA İKİ KEZ İLERİ VEYA GERİ ALINMASI İNSANI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Saatlerin yılda iki kez geri veya ileri alınmasının insan vücudu ve alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yaptığının bilimsel verilere yansıdığı vurgulanan raporda, 2001'den bu yana tüm üye ülkelerde geçerli olan ortak yaz saati uygulamasının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

AB GENELİNDE YAZ SAATİ UYGULAMASI KALDIRILABİLİR

Genel Kurulun kabul ettiği karar, AB Komisyonu tarafından değerlendirilecek. AB Zirvesi'nde olumlu sonuç elde edilmesi durumunda üye ülkelerin parlamentolarından geçecek bir düzenlemeyle yaz saati uygulamasına AB genelinde son verilebilecek.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 20:42
  1. AP Genel Kurulu
  2. AB ülkeleri
  3. AB Komisyonu
  4. Avrupa Birliği
  5. Avrupa Parlamentosu
  6. AB Zirvesi
  7. yaz saati uygulaması

YORUM YAZ

  • HalilHalil23 dk önce
    Yaz saati uygulamasına son vermedik ki biz. Biz beklenmeyen, anormal bir şey yaptık. Sürekli yaz saati uygulamasına geçtik. Arada büyük fark var. Yaz saatini kaldırıp normal saat olarak kabul gören saati kullanmaya devam etmek demek, kış saati kullanmak demk olacaktı. Biz sonradan çıkarılan yaz saati uygulamasını kadırmadık, aksine asıl olan kış saatini kaldırdık... Terslik burada. 10 sene içinde iptal edilir.
  • ErsinErsin40 dk önce
    Nereden ne cikaracaginizi sasiriyosunuz, avrupanin umurunda degi türkiyenin ne yaptigi onlar kendilerine ne uyarsa onu yapiyorlar.
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