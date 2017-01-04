Avrupa silahlanıyor

Münübe Yılmaz

Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, yılbaşında, İstanbul'da gerçekleştirilen son terör saldırısından sonra, vatandaşlarına, olası bir saldırıda kullanmak üzere silah kullanma yetkisi vereceğini açıkladı. Gelecek Ekim ayında yapılacak genel seçimlerden önce, kanunlardaki gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirten Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakani Milan Chovanec, silah taşımaya yönelik kanunda uzlaşmaya varıldığı takdirde, bakanlığın, vatandaşlara muhtemel bir terör saldırısında silahlarını nasıl kullanacaklarına dair profesyonel bir eğitim de verebileceğini ifade etti. Özellikle son dönemde Türkiye'de meydana gelen saldırılardan sonra, halkın güvenliğini sağlamak adına silah taşımak istediğini dile getiren Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Milan Chovanec, "Son günlerde Avrupa'da meydana gelen terör saldırılarından vatandaşlarımızı ve ülkemizin göreceği zararı minimuma indirmek için, silah taşıma yasasını ivedilikle görüşüp, netleştireceğiz" açıklamasında bulundu. 10.5 milyonluk nüfusu olan Çek Cumhuriyeti'nde yaklaşık 300.000 kişinin silah taşıma ruhsatı olduğu bilinirken, kayıtlı silah sayısının ise 800.000 civarı olduğu rapor ediliyor.