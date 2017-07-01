Avrupa sapkınlaşıyor!

HÜSEYİN KARAHASANOĞLU - Hıristiyan Avrupa, cinsel sapkınlıkları ile bilinen Lut kavmiyle adeta yarışıyor. Papa’nın sağ kolunun tacizci çıkmasından sonra Avrupa ülkelerinde şimdi de sapkınlık olarak bilinen eşcinsel evlilik, bulaşıcı hastalık gibi hızla yayılıyor. Geçen hafta Sırbistan başbakanlığına bir eşcinselin seçilmesinden sonra dün de Almanya Meclisi, eşcinsel evliliğe izin veren yasayı kabul etti. Avrupa’da Almanya ile birlikte eşcinsel evliliğe izin veren ülke sayısı 15’e ulaşmış oldu.

Alman Federal Meclisi’nde dün sabah yapılan oylamada 393 milletvekili eşcinsel evlilikleri onaylarken, 226 milletvekili karşı oy kullandı. Dört milletvekili ise çekimser kaldı. Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert böylece eşcinsel evlilikleri mümkün kılan önergenin kabul edildiğini açıkladı.

MERKEL’İN PARTİSİ DE SAPKINLIĞA ONAY VERDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarıya “hayır“ dediğini belirterek, “Benim için evlilik anayasada kadın ve erkek arasındadır. Bu nedenle de tasarıyı onaylamadım” dedi. Merkel tasarının meclisten geçmesinin huzur ve toplumsal dayanışmanın sağlanmasına katkı sağlayacağını umut ettiğini belirtti. Almanya Başakanı Angela Merkel eşcinsel evlilik konusunda grup kararı alınması için zorlama yapmayacağını belirterek, milletvekillerinin kendilerinin karar vereceğini söylemişti.

Oylamada Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti milletvekillerinin yanı sıra önergeye çok sayıda Hristiyan Birlik Partili milletvekilinin de onay verdiği belirtildi. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Partili milletvekillerinin sayısı 320. Oylamada ise önergeye 393 kabul oyu çıktı. Bu durumda Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden en az 73 milletvekilinin de eşcinsel evliliğe destek çıktığı belirtiliyor.

Almanya’daki eşcinsel çiftler şimdiye kadar birlikteliklerini kayıt altına aldırabiliyor, ama resmen evlenemiyordu. Hıristiyan Birlik partilerinin “evlilikte eşitlik” tasarısıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurması bekleniyor.

İLK ONAY HOLLANDA’DA

Avrupa’da eşcinsel evliliklere yasal olarak onay veren ilk ülke Hollanda olmuştu. Hollanda’yı takip eden çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere; 20 ülkede eşcinsel evlilikler yasal durumda.

HANGİ ÜLKELERDE VAR

Almanya’nın da katıldığı eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkeler arasında; Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, İtalya, ABD, Kanada, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda bulunuyor.