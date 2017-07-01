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Avrupa sapkınlaşıyor!

Hıristiyan Avrupa giderek sapkınlaşıyor. Papa’nın sağ kolunun tacizci çıkmasından sonra ilk defa Sırbistan’da başbakanlığa bir eşcinsel seçildi. Dün de Almanya Meclisi, eşcinsel evliliğe izin veren yasayı kabul etti. Avrupa’da Almanya ile birlikte eşcinsel evliliğe izin veren ülke sayısı 15’e ulaştı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 06:40
Avrupa sapkınlaşıyor!

HÜSEYİN KARAHASANOĞLU - Hıristiyan Avrupa, cinsel sapkınlıkları ile bilinen Lut kavmiyle adeta yarışıyor. Papa’nın sağ kolunun tacizci çıkmasından sonra Avrupa ülkelerinde şimdi de sapkınlık olarak bilinen eşcinsel evlilik, bulaşıcı hastalık gibi hızla yayılıyor. Geçen hafta Sırbistan başbakanlığına bir eşcinselin seçilmesinden sonra dün de Almanya Meclisi, eşcinsel evliliğe izin veren yasayı kabul etti. Avrupa’da Almanya ile birlikte eşcinsel evliliğe izin veren ülke sayısı 15’e ulaşmış oldu.

Alman Federal Meclisi’nde dün sabah yapılan oylamada 393 milletvekili eşcinsel evlilikleri onaylarken, 226 milletvekili karşı oy kullandı. Dört milletvekili ise çekimser kaldı. Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert böylece eşcinsel evlilikleri mümkün kılan önergenin kabul edildiğini açıkladı. 

MERKEL’İN PARTİSİ DE SAPKINLIĞA ONAY VERDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarıya “hayır“ dediğini belirterek, “Benim için evlilik anayasada kadın ve erkek arasındadır. Bu nedenle de tasarıyı onaylamadım” dedi. Merkel tasarının meclisten geçmesinin huzur ve toplumsal dayanışmanın sağlanmasına katkı sağlayacağını umut ettiğini belirtti. Almanya Başakanı Angela Merkel eşcinsel evlilik konusunda grup kararı alınması için zorlama yapmayacağını belirterek, milletvekillerinin kendilerinin karar vereceğini söylemişti. 

Oylamada Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti milletvekillerinin yanı sıra önergeye çok sayıda Hristiyan Birlik Partili milletvekilinin de onay verdiği belirtildi. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Partili milletvekillerinin sayısı 320. Oylamada ise önergeye 393 kabul oyu çıktı. Bu durumda Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden en az 73 milletvekilinin de eşcinsel evliliğe destek çıktığı belirtiliyor. 

Almanya’daki eşcinsel çiftler şimdiye kadar birlikteliklerini kayıt altına aldırabiliyor, ama resmen evlenemiyordu. Hıristiyan Birlik partilerinin “evlilikte eşitlik” tasarısıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurması bekleniyor.

İLK ONAY HOLLANDA’DA

Avrupa’da eşcinsel evliliklere yasal olarak onay veren ilk ülke Hollanda olmuştu. Hollanda’yı takip eden çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere; 20 ülkede eşcinsel evlilikler yasal durumda.

HANGİ ÜLKELERDE VAR

Almanya’nın da katıldığı eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkeler arasında; Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, İtalya, ABD, Kanada, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda bulunuyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 06:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Dr.Hkn...Dr.Hkn...27 dk önce
    İğrenç senin zihniyetin gibi...
  • EnverEnver37 dk önce
    Özellikle şu Türk vatandaşı İSLAM düşmanlarına karşı olan sempatisi ne yazık ki müslümana olmaması çok kötü,batı bu piş kanunu bize de dayatmadığını kim idda edebilir.?Daha dünün yeni ülkeleri ab deye girerken 67 yıldır başvurusu olan ülkemizi almadığı daha iyi de sebepleri neler.? Ümmetin ASLA batılın içinde olduğu topluluklar,birliktelikler hayrımıza değildir.Nedense bundan vazgeçme basiretide gösterilmiyor neden.?
  • MustafaMustafa1 sa önce
    İslamı yaşamayanların sonu Sapıkliktır.
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 1 sa önce
    OLABİLİR SİZENE BUNDAN BIRAKIN İNSANLARIN ÖZEL HAYATI SİZENE TÜRKİYE Yİ İLGİLENDİRMEZ EMİN OLUN TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA EŞCİNSEL İLİŞKİ ÇOĞUNLUK ERKEKLER ERKEK ERKEĞE YATIYORSİZ BUNLARI ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ GEÇİN BU AYAKLARI AVRUPA DÜŞMANLIĞI NI MİLLETİ KANDIRIYOR YENİ AKİT ALÇAKÇA YORUMLARI BİLİNÇ KABUL EDİYOR ELİNİZDEN ANCAK BU GELİR YENİ AKİT EŞCİNSEL DÜŞMANI ZİHNİYET NEDEN HAKARET EDİYOR SUNUZ İNSANLARA MÜSLÜMAN İNSAN İNSANLARI SEVER KİM OLURSA OLSUN İNSANLARI SEVİN BU KİN NEFRET NEREYE KADAR
  • HacıHacı1 sa önce
    Avrupa ya büyük bir felaket gelecek çok yakında .
  • NuhbeyNuhbey2 sa önce
    Haydi bakalım pompei ye doğru,Lut kavmi nin helakina doğru inşaallah. Amin amin amin. Allah bizi korusun batma noktasımda oluşacak olan Girdap dan. Bizi cem etsin. Amerika'nın köpeği olan kukla yonetieri islah etsin..içimizdeki hain işbirlikcilere.firsaf vermesin. Pusu da bekleyen yeni sureti muskuman gözüken olusumlara izin vermesin.Bizi birbirimizi sevebilmeyi nasip etsin. Sirasi gelmiş olan abd yi de ayni Girdap a dahil etsin amin
  • hrnhrn2 sa önce
    Bu alamanlar CANCIGA BİR HANSla evermesin,hani hazır gelmişken...
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