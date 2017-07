Avrupa Şampiyonluklarını 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiler

Almanya’da geçtiğimiz hafta düzenlenen Avrupa Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonasında 55 kilogramda Avrupa Şampiyonu olan 18 yaşındaki Kerem Kamal ile Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Şampiyonasında 81 kilogramda Avrupa Şampiyonu olan 17 yaşındaki Mert Şişmanlar Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti. Şampiyon sporcuları kucaklayarak karşılayan Vali Güvençer sporcuları ve antrenörlerini yarım altınla ödüllendirdi.

Genç sporcuların elde ettikleri başarıyla büyük bir gurur duyduklarını anlatan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı, “Manisa’da yetişip büyüyen, dünyada ve Avrupa’da ülkemizi temsil eden iki değerli kardeşimiz Kerem Kamal ve Mert Şişmanlar Avrupa Şampiyonu oldu. Kerem güreşte, Mert de judo branşında Avrupa Şampiyonu olarak milli bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okuttular. Her ikisine de sayın valimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Sayın valimize de nazik daveti ve hediyeleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Judoda Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde eden Mert Şişmanlar ise hedefinin önümüzdeki ay yapılacak olan dünya şampiyonluğu ve ilerleyen dönemlerde de olimpiyatlar olduğunu belirterek bir daha ki ziyarette daha büyük başarılarla gelmek istediğini dile getirdi.

Daha önce de birçok şampiyonluk elde eden Grekoromen Güreşte Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal ise şunları söyledi:

“Şampiyonluğumuzu 15 Temmuz şehitlerimize armağan ediyoruz. Allah nasip ederse dünya ve olimpiyatlarda da altın madalyayı hedefliyorum.”

Mert Şişmanlar’ın babası Zafer Şişmanlar ise ülkenin geçtiği zorlu süreç içerisinde hem oğlunun judoda hem de Kerem Kamal’ın güreşte Avrupa Şampiyonu olmalarının sadece kendilerini değil Manisa ve tüm ülkeyi mutlu ettiğini belirtti. Zafer Şişmanlar, “Bizleri çok onurlandırdılar. İnşallah bu başarılar artarak diğer sporculardan da gelir. Hepimizi mutlu ederler. Gerçekten bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızın okunması sadece bizi değil, Manisa’daki, ülkemizdeki insanları sevindirdi. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah devamı gelir” şeklinde konuşarak duygularını dile getirdi.

Avrupa şampiyonu sporcuları Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti adına kutlayarak konuşmasına başlayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise şunları söyledi:

“Onlar teşekkür ettiler ama tevazu gösteriyorlar asıl ben onlara teşekkür ediyorum bu başarıları için. Aslında bizler başarıya aç, susuz, hasret bir millet olsaydık belki bu çocuklarımızı kendi kategorilerinde Avrupa’da aldıkları bu başarılar çok daha büyük ses getirirdi. Başarı insanı her zaman sevindirir. Çocuklarımızın emeklerinin karşılığını almış olmaları bizi elbette sevindiriyor ama şöyle söyleyeyim o kadar büyük bir milletiz ki şampiyonluklar bizim müktesebimiz. Son zamanlarda elde ettiğimiz bu başarıları yeterince sahaya sunamıyor, gösteremiyorsak alacaklı pozisyondayız, birikmiş bir vaziyette bekliyoruz. Bu tür adımların üzerine yeni adımlar atarak biz her alanda olduğu gibi sporun da her branşında hak ettiğimiz başarıları mutlaka elde edeceğiz. Daha azı, millet olarak bizi tatmin etmiyor. Her alanda olduğu gibi sporda da biz bugün olduğumuz yerden çok iyi yerleri hedeflemiş durumdayız. Bu konuda da elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Bir takım eksikliklerimiz var ki o bahsettiğim hak ettiğimiz başarılar bir kenarda bizim onlara ulaşmamızı bekliyor.Olumlu yoldayız Allah’a çok şükür. Yeterli desteği, yeterli eğitimi verdiğimizde, tesislerden yararlandırabildiğimizde elimizde çok müthiş bir potansiyel var hem ülke olarak hem Manisa olarak. Bu çocuklar bunun en güzel göstergesi. Onlar şimdi çok mutlular. Bizim önceliğimiz onların mutluluğunu paylaşmak. Onların koydukları hedefe destek olmak. Mert Şişmanlar çok güzel söyledi; ‘Bugün bir başarıyla geldik ama bununla yetinmiyoruz, dünya şampiyonlukları, olimpiyat şampiyonlukları yada madalyalarıyla buraya geleceğiz’ dedi. Ben bu sözünü yerine getirebilmek için kendisi ve takım arkadaşlarının da ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum.”

Avrupa Şampiyonu sporcuların Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e yaptığı ziyarette Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hayrettin Hayri Tokmakçı, Şube Müdürü Bilal Yurt, İşletmeler ve Protokolden Sorumlu Şube Müdür Vekili Erhan Özel, Satın Alma Şube Müdür Vekili Ulaş Uçar, Mert Şişmanlar’ın antrenörleri Fatih Akcan ve İsmail Canıtez ile Kerem Kamal’ın antrenörü Süleyman Güngör ve Mert Şişmanlar’ın babası Zafer Şişmanlar da eşlik etti.