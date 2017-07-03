Avrupa şampiyonluğu büyük bir gurur verdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, tekerlekli sandalye basketbolunda Türkiye'nin önemli bair gelişim gösterdiğini belirterek, “Kanada'da genç takımımız dünya ikincisi oldu. Erkek takımımız 2009 ve 2015'te iki kez Avrupa ikinciliği elde etti. Tekerlekli sandalye basketbolunda dünya ölçeğinde çizgimiz belli. İngilizleri yenerek kazandığımız Avrupa şampiyonluğu bize büyük bir gurur verdi, çok mutluyuz” dedi.

Maçın bitmesinin ardından yaşadığı duyguların anlatılamayacağını söyleyen Uztürk, “Finallerin kapısından döndüğümüz için içimiz buruktu. Bu sefer mutluluk gözyaşları döktük. Bunlar tarif edilemez duygular, tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşıyoruz. 2013'ten bu yana dünya üçüncülüğümüz bulunuyor. Paralimpik oyunlarda dördüncülük elde ettik. Dünya gençler ikinciliği ve şimdi de Avrupa şampiyonluğumuz var. Umarım bu dereceleri, sponsor bulabilme konusunda da sonuca ulaştırırız. Buna ihtiyacımız vardı” diye konuştu.

Takımın antrenörü Can Aksu ise kazandıkları başarıyı gaziler, şehitler ve Türk halkına armağan ettiklerini belirterek, "Allah'a şükürler olsun bayrağımızı göndere çektik, İstiklal Marşı'mızı okuttuk" ifadelerini kullandı.