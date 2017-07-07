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Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına ilk yorum geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 23. günü öncesinde açıklamalarda bulundu.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:29
Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına ilk yorum geldi

Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye kararına ilişkin olarak "Buradan AP'ye seslenmek isteriz, biz sizden de adalet istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

AB'ye üyelik konusunda Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması yönünde rapor kabul edildi. Buradan AP'ye seslenmek isteriz, biz sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki, AB ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Umarım ilişkilerin yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli bir durumdur. 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:29
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