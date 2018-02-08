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Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye hakkında karar kabul edildi

PYD/PKK'nın sözde Fransa Temsilcisini Genel Kurul salonunda ağırlayan Avrupa Parlamentosu (AP), bugün kabul ettiği bir kararda, Türkiye'nin, terör propagandası yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınadığını bildirdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 17:09
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye hakkında karar kabul edildi

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, 7 grubun ortaklaşa oluşturduğu Türkiye'de insan haklarının güncel durumu başlıklı karar tasarısını oyladı.

Genel Kurulda üyelerin el kaldırarak oyladığı ve çoğunluk sağlanarak kabul edilen kararda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı eleştirilerek, harekatın insani açıdan ortaya çıkabilecek sonuçlarının endişe yarattığı belirtildi.

YİNE OHAL'E TAKTILAR

Parlamentonun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini güçlü bir şekilde kınadığı ve bu kınamayı yinelediği ifade edilen kararda, 2016'da ilan edilen OHAL uygulamasının kaldırılması çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH ÇAĞRI

Türkiye'de terörle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hapse mahkum edilen kişilere destek çağrılarının da yer aldığı kararda, birçok Avrupa ülkesinde yasak olan terör propagandasının, Türkiye'de "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi ve tutuklamalara son verilmesi istendi.

Kararda, PKK'ya silah bırakma, taleplerini pasif ve demokratik yollardan dile getirme ve yeniden müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Terör propagandası AB ülkelerinde sert tedbirlerle yasaklanırken, AP üyelerinin Türkiye'den bu tür bir talepte bulunmaları dikkati çekti.

Kararda ayrıca Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ülkelere üyelik öncesi verilen destek fonlarına da değinilerek, bu fonların devlete değil, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında iyileşmelerin sağlanması amacıyla sivil toplum kuruluşlarına ödenmesi gerektiği kaydedildi.

2016'nın kasım ayında Türkiye'nin AB üyeliğinin "dondurulması" yönünde bir kararı kabul eden AP, geçen yıl temmuz ayında ise Türk halkının referandumda kabul ettiği Anayasa değişikliğinin, yürürlüğe girmesi durumunda üyelik müzakerelerinin "askıya alınması" yönünde bir karar almıştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 17:09
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