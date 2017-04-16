% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Avrupa Parlamentosu’ndan skandal ‘Referandum’ açıklaması… Sonucu yediremediler!

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, referandum sonuçlarına ilişkin yazılı açıklamasında, “Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün” dedi.

Avrupa Parlamentosu’ndan skandal ‘Referandum’ açıklaması… Sonucu yediremediler!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 21:46

Kati Piri’nin açıklamasının tam metni şöyle: “Adil olmayan bir seçim ortamında, Türkiye nüfusu az bir farkla Erdoğan’a denetimsiz yetki verecek, otoriter bir sisteme uygun olan anayasa paketine destek verdi. Bu, Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün. Bu ülkenin kuvvetler ayrılığına saygı duymayan, hiçbir denetim mekanizması bulunmayan bir anayasayla Avrupa Birliği’ne katılamayacağı açık. Eğer paket değiştirilmeden uygulanırsa, bu durum Avrupa Birliği’yle müzakerelerin askıya alınmasına yol açacaktır.'' dedi.

Piri skandal açıklamasına şöyle devam etti: ''Bugünkü oylamanın sonucu, Avrupa değerlerinden büyük bir kopuş anlamına geliyor. Erdoğan’ın otokratik tavrı Türkiye toplumunu derinden kutuplaştırdı ve ekonomiye zarar verdi Bazı. AB liderlerine yönelik Nazi suçlamaları, Türkiye’nin siyasi bir ortak olarak inandırıcılığına ciddi zarar verdi. Türkiye’de demokrasi ve temel haklar için savaşan herkesin yanında olmaya devam edeceğim. Bugünkü sonuçlar, Türkiye’de Avrupa değerlerini paylaşan ve ülkeleri için farklı bir gelecek seçen milyonlarca kişi olduğunu gösteriyor. AB, onların yüzüne kapıları hiçbir zaman kapatmamalı.”

 

 
Etiketleravrupaavrupa parlamentosukati piriskandaltürkiyereferandum
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Esad

Bizde çok meraklıydık sanki :D

Cevapla

MKİLİT

ZATEN AB İÇİN TÜRKİYE HERZAMANTEHLİKELİ ÇÜNKÜ UYUNLARINIBOZDUĞU İÇİNKATİL ABGÖZLERİNİ DİKMİŞ MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNEİNŞALLAHABBİR ZAMANLAR HEP MÜSLÜMAN OLACAK

Cevapla

Şamil

Bizim koyde kopeklere host denir . Host

Cevapla

Selim

Adamsın

Cevapla

Turk dunyasi

Turk milleti cok calismak kendi ucagini gemisini denizaltisini tankini uzun menzillibalistik fuzelerini uretmekdemokrasi icindeekonomisini guclendirmek zorundadir

Cevapla

kılıç

Avrupa Birliği ayrılmazamanı geldi tam bağımsız olmak için

Cevapla

Galip Barut

Faşist kate piri nazi kalıntısı aşufte.BEN DEMOKRATIM TÜRKÜM MUTLUYUM VE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM.Bil bakalım neden daha çok çalışacağım...

Cevapla

Mehmet Özdemir

Sayın Pire, özür Piri olacaktı, o yüzlerine kapıları kapatmadıklarınızın hepsini alında kurtulalım yaw, ne güzel olurdu. En azından onlarla bari uğramayı beeh!

Cevapla

Millet

Asıl senin yediremedigin belli

Cevapla

Ahmet Taner

80milyonluk bu münevver, asil millete ne yapacağını, sizin gibi kan emici faşoların akıl vermesi çok komik.

Cevapla

Akif

Daha durun bu baslangic,uzulmek yetmez ileride aglayacaksiniz.....

Cevapla

Adam

Haçlıbirliğinial başına çalkatipiri

Cevapla

Kml

Özür dileyecek, gelip reisin elini ayağını öpeceksiniz.

Cevapla

Adanali

Kendileri icin uzuluyorlar. Reis onlarin hepisini tukurduklerini yalattiracak. Mada rezil rusfah olmaktan uzuluyorar.

Cevapla

Yunusemre

Siz kendinize yedirdinizmi bu sonucu sanki yüzde 70 almışsınız gibi bütün güç elinizde anca 51 çıktı yüzsüzler

Cevapla

CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

BUSEFİLHACLI İTTİFAKI VETASMALIYERLİLAWRENCELERİNE KARŞI,EVETSN.BAHÇELİ, TEBRİK EDİYOR MİLLETSIZLERİ.AKPARTİDEKISATILMIŞ TRUVA ATLARINADELIKANLISİYASETDERSİ VERDİNİZ. GÜLLERVEÖZGÜL AĞIRLIKLILARİNVE TURKIYE'YIRUSYA ILE SAVAŞIN EŞİĞINE GETİRENACEMİTALİMATÇISTRATEJISTLER'E DERS (!) VERDİNİZ.TARİH SIZI REİSİMİZ -YILDIRIM -BAHÇELİ'NİNHAÇLİ İTTİFAKINA KARŞI BUMUKADDES MÜCAHEDENIZİ ANLATACAKTIR.

Cevapla

ESTERGONLUCİHANGİR

BUSEFİLHACLI İTTİFAKI VEYERLİLAWRENCEKERİNE KARŞI,EVETSN.BAHÇELİ, TEBRİK EDİYOR MİLLETSIZLERİ.AKPARTİDEKISATILMIŞ TRUVA ATLARINADELIKANLISİYASETDERSİ VERDİNİZ. GÜLLERVEÖZGÜL AĞIRLIKLILARİNVE TURKIYE'YIRUSYA ILE SAVAŞIN EŞİĞINE GETİRENACEMİTALİMATÇISTRATEJISTLER'E DERS (!) VERDİNİZ.TARİH SIZI REİSİMİZ -YILDIRIM -BAHÇELİ'NİNHAÇLİ İTTİFAKINA KARŞI BUMUKADDES MÜCAHEDENIZİ ANLATACAKTIR.

Cevapla

Ali

Daha dur sizin kaşıntınızı alacağız bekleyin sıranızı nazı kalıntıları

Cevapla

Keskin

IT ürür kervan yürür.

Cevapla

The Turk

Hahahahahaaaaa

Cevapla

Murat S.

Avrupa sonucu beğenmemiş, demek ki doğru yoldayız...

Cevapla

Levent 15

Tak Fetoyu koluna,herkes kendi yoluna...

Cevapla

osmanoğlu2023

sizin damokrasi anlayışınız batsın...zaten batıyor!

Cevapla

AKPINAR

HOŞT KUDUZ KÖPEK ARTIK KAYBETTİNİZ..HİLAL HAÇ SAVAŞINI İSLAM KAZANDI..İNÇALLAH ÇOK DAHA FAZLA YENİLGİYE UĞREYECEKSINIZ

Cevapla

levent kaya

Awrupanin degerlerimi kaldiki tek disi canavar bunlar alinbirliginizi sokun bir yerlerinize

Cevapla

emre

az bir farlamı 1200 000 azmı sindiremedinizdaha yeni başladık

Cevapla

Dermanbey

Çekemiyenlere ANTEN takarız:-))

Cevapla

Ugur

Daha çok üzeceğiz sizi kahpeler yaa...

Cevapla

ÜMİT

İçiniz ermeni dışımız ermeni çokta tın seni takan kim köpek !

Cevapla

vatandas

Hain ap kararı siz değil aziz turk milleti verdi nazi faşist ap

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?