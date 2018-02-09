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Avrupa Parlamentosu'ndan diktatör Sisi'ye çağrı: Durdur!

Avrupa Parlamentosu (AP), Mısır yönetimini idam kararlarından dolayı kınadı ve idam cezasının kaldırılması ve idam cezası verilmiş mahkumların infazlarının durdurulması çağrısında bulundu.

09 Şubat 2018 Cuma 08:52
Avrupa Parlamentosu'ndan diktatör Sisi'ye çağrı: Durdur!

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, Sisi yönetiminin uyguladığı idam cezaları kınanarak, Mısırlı yetkililere planlanan tüm idamların durdurulması ve ülkedeki suç yasalarının adil yargılanma hakkı çerçevesinde gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Mısır'daki toplu idamlardan ciddi endişe duyduklarını vurgulayan parlamenterler, idam cezasının kaldırılmasını istedi.

AP, ayrıca, Kahire yönetiminin temel insan hakları kısıtlamalarından duyulan derin endişeyi dile getirerek, her türlü şiddet, tahrik ve nefret söyleminin durdurulması çağrısı yaptı.

AA'nın haberine göre Genel Kurulda ayrıca, Sisi yönetimine, insan haklarının korunmasıyla uzun dönemli refahın birlikte gerçekleşebileceği hatırlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:52
  1. Mısır
  2. Sisi
  3. Avrupa Parlamentosu
  4. Strazburg

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