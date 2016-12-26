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Avrupa otomotiv pazarı yüzde 7,5 büyüdü

Bu yılın 11 ayında Avrupa'da 16 milyon 121 bin 958 otomotiv satıldı. Türkiye, söz konusu dönemde yüzde 1,8 artışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı oldu.

Avrupa otomotiv pazarı yüzde 7,5 büyüdü
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:54
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Avrupa otomotiv pazarı, bu yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 7,5 büyüme kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2016 Yılı Kasım Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, otomotiv pazarında satışlar bu yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarak 16 milyon 121 bin 958 seviyesine ulaştı. Geçen yılın ocak-kasım döneminde 14 milyon 999 bin 382 satış yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine göre otomotiv pazarı Hollanda'da yüzde 4,1 ve İsviçre'de yüzde 3,1 daraldı. Bu dönemde satışlarını en çok artıran ilk 3 pazar ise yüzde 35,6 ile İzlanda, yüzde 26,4 ile Litvanya ve yüzde 22,2 ile Macaristan oldu.

Kasımda satışlar yüzde 6,7 arttı

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, otomotiv pazarı bu yılın kasım ayında 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 büyüdü ve toplam 1 milyon 399 bin 918 seviyesine yükseldi. Kasım 2015'te ise 1 milyon 312 bin 385 araç satılmıştı.

Geçen yılın kasım ayına göre 2016'nın aynı döneminde otomotiv pazarında en fazla düşüş yüzde 14,4 ile Hollanda'da gerçekleşirken, Hollanda'yı yüzde 9,5 ile İrlanda ve yüzde 0,5 ile İsviçre takip etti. Kasım ayında satışlarını en çok artıran ilk 3 pazar ise yüzde 32,5 ile Macaristan, yüzde 25,2 ile İzlanda ve yüzde 18,8 ile Polonya oldu.

Türkiye, yılın 11 ayında yüzde 1,8 artışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı oldu.

Hafif ticari araç pazarı yüzde 11,7 büyüdü

Avrupa hafif ticari araç pazarı, bu yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 büyüdü ve 1 milyon 801 bin 365 seviyesine ulaştı. 2015 yılının aynı döneminde 1 milyon 612 bin 143 hafif ticari araç satılmıştı.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç satışlarında en fazla düşüş yüzde 9 ile Letonya ve yüzde 3,1 ile İsviçre'de kaydedildi. Satışlarını en çok artıran pazarlar ise yüzde 44,8 ile İtalya, yüzde 40,6 ile İzlanda ve yüzde 33,8 ile Slovenya oldu.

Hafif ticari araç satışı kasımda yüzde 13,1 arttı

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında hafif ticari araç satışları kasım ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 13,1 ile 174 bin 664 düzeyine çıktı. Geçen yılın kasım ayında 154 bin 368 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.

Hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla düşüş kaydeden ülkeler yüzde 33,5 ile Slovakya, yüzde 12,8 ile Letonya ve yüzde 8,3 ile İsviçre olurken, satışlarını en çok artıran ilk 3 pazar yüzde 66 ile İtalya, yüzde 47,3 ile Slovenya ve yüzde 35,6 ile İzlanda olarak gerçekleşti.

Bu yılın 11 ayında Türkiye, yüzde 3,8 azalışla Avrupa hafif ticari araç satışlarında 4'üncü sırada yer aldı.

 
EtiketlerTürkiyeAvrupaİtalyaİsviçreHollandaMacMacaristanPolonyaİzlandaSlovenyaLetonyaLitvanyaSlovakyaOtomotiv Distribütörleri Derneği
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