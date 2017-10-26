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Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü

Avrupa'da otomotiv satışları Ocak-Eylül 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 13 milyon 868 bine ulaştı.

26 Ekim 2017 Perşembe 12:27
Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü

Avrupa'da otomotiv satışları Ocak-Eylül 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 13 milyon 868 bine ulaştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "Eylül-2017 Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı Ocak-Eylül 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 büyüyerek 13 milyon 867 bin 712 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde 13 milyon 389 bin 675 otomotiv satılmıştı. Aynı dönemde otomotiv satışları İrlanda'da yüzde 10,9, İngiltere'de yüzde 3,8, Letonya'da yüzde 0,9, Danimarka'da yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Bu yılın 9 ayında Avrupa'da satışlarını en çok artıran ilk üç pazar Bulgaristan (yüzde 19), Litvanya (yüzde 18,7), Hırvatistan (yüzde 18,1) oldu.

Türkiye 6. sırada

Eylül ayında ise AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,7 daralarak 1 milyon 697 bin 224 seviyesinde gerçekleşti.Geçen yılın eylül ayında 1 milyon 726 bin 118 otomotiv satışı yapılmıştı.

Otomotiv satışları Eylül-2017'de geçen yılın aynı ayına kıyasla Danimarka'da yüzde 17,9, Letonya'da yüzde 16,5, İrlanda'da yüzde 15,7, İngiltere'de yüzde 8,9, İsviçre'de yüzde 5,1 azaldı. Almanya, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Belçika da otomotiv pazarı daralan ülkeler oldu. 

Avrupa'da eylül ayında otomotiv satışlarını en çok artıran ilk üç pazar Litvanya (yüzde 34,8), Yunanistan (yüzde 29,8) ve Bulgaristan (yüzde 25,7) olarak sıralandı. Türkiye, Ocak-Eylül 2017'de yüzde 1,55 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 12:27
  1. Litvanya
  2. Avrupa
  3. Bulgaristan
  4. Otomotiv
  5. Almanya
  6. Finlandiya
  7. İsveç
  8. Norveç
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