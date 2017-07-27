Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrupa otomotiv pazarı %4,5 büyüdü

Avrupa otomotiv pazarı yılın ilk yarısında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek 9 milyon 724 bin 829’a ulaştı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:14
Avrupa otomotiv pazarı %4,5 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan “2017 Yılı Haziran Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi” yayımlandı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı ocak-haziran döneminde yüzde 4,5 büyüyerek 9 milyon 724 bin 829 adet seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde satışlar Romanya’da yüzde 21,8, Hırvatistan’da yüzde 21,6 ve Bulgaristan’da yüzde 19 arttı.Satışların en çok düştüğü ilk üç pazar ise yüzde 10,7 ile İrlanda, yüzde 1,5 ile İngiltere ve yüzde 1,2 Letonya oldu.

TÜRKİYE 6. SIRADA YERALDI

Ocak-haziran döneminde Türkiye, yüzde 8,96 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6’ncı ülke konumunda yer aldı. Otomotiv pazarı haziran ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 777 bin 625 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde satışlarını en çok artıran ülke Estonya oldu.

Hafif ticaride %4,7’lik yükseliş

İlk yarıda hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 1 milyon 49 bin 474’e yükseldi. Slovenya yüzde 25,7, Finlandiya yüzde 25,1 ve Yunanistan yüzde 21,3 oranıyla satışlarını en çok artıran ülkeler sıralamasında ilk 3’e girdi. En fazla düşüş ise yüzde 14,2 ile İrlanda’da, yüzde 12,4 ile Macaristan’da, yüzde 3,7 ile İngiltere’de yaşandı. Danimarka, Letonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:14
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Avrupa
  4. Bulgaristan
  5. Yunanistan
  6. Macaristan
  7. Romanya
  8. Danimarka
  9. Hırvatistan
  10. Polonya
  11. Estonya
  12. Slovenya
  13. Letonya
  14. Finlandiya
  15. Slovakya
  16. Çek Cumhuriyeti
  17. Otomotiv Distribütörleri Derneği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma tamam! S-400'ler o bölgelere...
    1. Anlaşma tamam! S-400'ler o bölgelere...
    2. 139 FETÖ şüphelisini ihbar eden memur...
    3. Berat Albayrak'tan sürpriz hamle! Saf..
    4. Sanatçılar Kudüs için ayakta
    5. CHP vatandaşı resmen soydu
    6. Akın Öztürk ile ilgili şok gerçekler..
    7. Fenerbahçe avantaj arıyor
    8. Türk Telekom'dan rekor kâr: 890 milyon..
    9. Avrupa otomotiv pazarı %4,5 büyüdü
    10. Protokoldeki kavganın ardından flaş..
    11. Kırmızı ete kurban tedbiri
    12. Eski Ahlat şehri gün yüzüne çıkacak
    13. Kore yeniden deneyecek
    14. Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri
    15. Bu sefer eşi yakalandı… Uyuşturucuya..
    16. BM Genel Sekreteri Guterres'ten..
    17. İstanbul Kadıköy'de trafik kazası: 1..
    18. İstanbullular dikkat! iptal edildi
    19. Al Sani: Amerika Körfez krizinin..
    20. CHP’den evi olana Deli Dumrul vergisi
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Türkiye'ye vermemişlerdi... ABD'den Romanya'ya dengeleri değiştirecek füze satışı!
    Türkiye'ye vermemişlerdi... ABD'den Romanya'ya dengeleri değiştirecek füze satışı!
    Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!
    Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!
    İran'dan çok sert cevap! Misillemede bulunacağız
    İran'dan çok sert cevap! Misillemede bulunacağız