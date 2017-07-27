Avrupa otomotiv pazarı %4,5 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan “2017 Yılı Haziran Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi” yayımlandı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı ocak-haziran döneminde yüzde 4,5 büyüyerek 9 milyon 724 bin 829 adet seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde satışlar Romanya’da yüzde 21,8, Hırvatistan’da yüzde 21,6 ve Bulgaristan’da yüzde 19 arttı.Satışların en çok düştüğü ilk üç pazar ise yüzde 10,7 ile İrlanda, yüzde 1,5 ile İngiltere ve yüzde 1,2 Letonya oldu.

TÜRKİYE 6. SIRADA YERALDI

Ocak-haziran döneminde Türkiye, yüzde 8,96 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6’ncı ülke konumunda yer aldı. Otomotiv pazarı haziran ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 777 bin 625 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde satışlarını en çok artıran ülke Estonya oldu.

Hafif ticaride %4,7’lik yükseliş

İlk yarıda hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 1 milyon 49 bin 474’e yükseldi. Slovenya yüzde 25,7, Finlandiya yüzde 25,1 ve Yunanistan yüzde 21,3 oranıyla satışlarını en çok artıran ülkeler sıralamasında ilk 3’e girdi. En fazla düşüş ise yüzde 14,2 ile İrlanda’da, yüzde 12,4 ile Macaristan’da, yüzde 3,7 ile İngiltere’de yaşandı. Danimarka, Letonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı.