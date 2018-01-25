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Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:56
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistler de, ECB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediyorlardı.

VARLIK ALIM PROGRAMINDA DA DEĞİŞİKLİK OLMADI

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

Daha önce 30 milyar euro seviyesinde belirlenen varlık alım programında da değişikliğe gidilmedi.

Bugün TSİ 16:30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi toplantı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:56
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