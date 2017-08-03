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Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Avrupa Ligi'nde turu geçmesi halinde Fenerbahçe'nin play-off turunda karşılaşacağı takımlar yarın belli olacak.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:06
Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu play-off turukura çekimi yarın yapılacak. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Tarihinde ilk kez katılmak için mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçen Medipol Başakşehir'in rakibinin belli olacağı kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak. Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Deplasmanda 2-1 yendiği Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ağırlayacak Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde eşleşeceği ekip de yarın TSİ 14.00'te belli olacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:06
  1. İngiltere
  2. Fenerbahçe
  3. Sevilla
  4. Başakşehir
  5. Avrupa
  6. İtalya
  7. İsviçre
  8. Rusya
  9. Avusturya
  10. Portekiz
  11. İspanya
  12. Sporting Lizbon
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