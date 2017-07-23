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Avrupa kulüpleri Sneijder'a yıllık 16 Milyon TL vermiyor

İbiza'da tatil yapan Hollandalı yıldızın istediği rakamı hiçbir kulüp vermiyor. Sneijder'e ABD yolu gözüküyor...

23 Temmuz 2017 Pazar 13:39
Avrupa kulüpleri Sneijder'a yıllık 16 Milyon TL vermiyor

Galatasaray'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden Wesley Sneijder ortada kaldı...
 
Sarı-Kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra İbiza'da eşinin açtığı gece kulübünde her gece gününü gün eden Hollandalı yıldız görüştüğü kulüplerden de istediği rakamı alamıyor. Sarı-Kırmızılı takımda kazandığı yıllık 4 milyon Euro'yu isteyen Sneijder'e hiç bir kulüp bu rakamı vermeye yanaşmıyor.
 
Hollanda'nın Voetbal International gazetesinde yer alan haberde Ajax'ın kesinlikle Sneijder'le ilgilenmediği iddia edildi.
 
Sneijder'in istediği parada diretmesi durumunda sadece ABD'den MLS'e gidebileceği belirtildi.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:39
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