Avrupa Konseyi'nden Türkiye açıklaması!

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılanların durumuna dair sorularla karşılaştıklarını belirterek, "Bu kişilerin daha önce herhangi bir şekilde yargı denetimine başvurması mümkün değildi. Birinci aşamada araştırma komisyonu kurulmasının önemi vardı. Türk makamlarıyla bunu ele aldık ve komisyon kuruldu. Türk yönetimiyle daha yakın ve birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz. Bunu Avrupa Birliği ile birlikte yapmalıyız." dedi.

Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Jagland, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

AİHM'İN "İÇ HUKUK YOLLARINI TÜKETİN" KARARINI HATIRLATTI

Bir soru üzerine, Jagland yargılamalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) son kararını hatırlatarak, "Mahkeme zaten iç hukuku göstermişti. İç hukuk yolunun olması zaman kazanmak adına önemli ve komisyon çalışmaya başlıyor." ifadesini kullandı.