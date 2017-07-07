Avrupa Komisyonu bakanlarla görüştü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Komiseri Johannes Hahn ve Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc ile; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, Violeta Bulc ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Ekonomi Bakanı Zeybekci ile görüşmede tarafların, Gümrük Birliğinin güncellenmesinin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olduğunu, her iki tarafa da fayda sağlayacak sürecin siyasi engellere takılmaması gerektiğini söyledikleri belirtildi. Resmi müzakerelerin bir an önce başlaması yönündeki niyetlerin ifade edildiği görüşmede, karşılıklı adımlara ilişkin istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

PROJELERDEN ETKİLENDİ

Bakan Arslan ise, Bulc’un ziyaretinin 2012'nin mayıs ayından bu yana ulaştırmada Avrupa Komisyonunun yaptığı en üst düzey ziyaret olduğunu kaydetti. Arslan, Bulc ile ikili görüşmede Türkiye-AB üst düzeyli ulaştırma diyaloğu sürecinin canlandırılması, karayolu ve demiryolu ulaştırması alanında karşılıklı iş birliğini güçlendirmeye yönelik hususları, Türkiye-AB hava taşımacılığı müzakerelerinin görüşüldüğünü bildirdi.

Görüşmenin ulaştırma diyaloğunu yeniden başlatmak adına çok iyi bir zamanda gerçekleştiğini söyleyen Bulc ise, “Yaptığınız yeni havaalanı, köprüler, demiryolu projeleri beni çok etkiledi” dedi.