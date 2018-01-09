‘Avrupa ile ilişkileri iyileştirme zamanı’

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Avrupa ile ilişkileri iyileştirmenin tam zamanı olduğunu ve bu konuda hiç vakit kaybetmeden adım atılması gerektiğini belirterek, “Uzlaşma adımlarını Gümrük Birliği’nin revizyonu müzakerelerini başlatarak taçlandırırsak, emin olun 2018 yeni bir umut, yeni bir başlangıç yılı olur” dedi.

2017’yi değerlendiren ve bu yıla ilişkin beklentilerini açıklayan Bilecik, hayatta da ekonomide de “hatalarımızın hesabını tutmak, başarılarımızla övünmekten daha kârlıdır” ilkesine önem verdiğini, 2018’de daha başarılı olmak için 2017’de eksik kalınan noktalardan ders almaya ve bunları açık yüreklilikle paylaşmaya ihtiyaç duyulduğunu anlattı.