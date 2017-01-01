Avrupa ile Asya'nın ortasına 120 milyar dolarlık altın üçgen

Güzergâhı haftabaşında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklanan Kanal İstanbul; Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin içinden geçerken, kanala komşu ilçeler Esenyurt, Avcılar, Çatalca ve Büyükçekmece olarak sıralanıyor. 45 km uzunluğundaki dev projeden önce bu bölgelerde yine mega projeler yükseliyordu. Bunlardan bir kısmı bitirilip hizmete alınırken, bir kısmının inşaatı devam ediyor. Kamuya ait olan yatırımların değeri 80 milyar dolar iken gayrimenkul ağırlıklı özel girişimci yatırımlarının değeri 40 milyar doları buluyor. İşte bölgede toplamda 120 milyar dolarlık yatırım değeri olan kamu ve özel girişimcilere ait projeler:

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ BAĞLANTI YOLLARI

Arnavutköy ve Başakşehir - Kayaşehir’den geçen yollar bölgedeki mahallelere olan göçü de etkiledi. Kuzey Marmara bağlantı yolu Hasdal mevkiinden başlayıp Alibeyköy barajı önünden Gazi Mahallesi arkası, Başakşehir Belediye binasının önünden Güvercintepe’ye bağlandı. Bu güzergâhın Çatalca’da üçüncü köprünün bağlantı yoluyla buluşması söz konusu. Tır’ların güzergâhının bu bölge üzerinden Trakya’ya yönlendirilmesi konusunda son birkaç ay içerisindeyiz.

RAYLI SİSTEM DE VAR

TCDD hızlı tren hattı Arnavutköy’den geçecek. Marmaray projesinin Hadımköy’e kadar uzatılması planları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde öncelikle gelişen Başakşehir’i şehrin merkezine bağlayan raylı sistemler şimdi diğer ilçelerde de hayat bulacak. İnşaatı devam eden Ataköy- İkitelli metro hattı da Kanal İstanbul’a yakın semtlerin merkeze bağlantısında büyük rol oynayacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ADRESLERİ

Kentsel dönüşüm potansiyeli olan Başakşehir’in modern yapılaşmaya müsait en uygun bölgeleri Altınşehir’deki Güvercintepe, Şamlar, Kayabaşı olarak görülmekte. Arnavutköy’de ise imara çarpık yapılaşmaya izin verilmiyor. Erdoğan’ın yıllar önce Avrupa yakasında kurulması için işaret ettiği ‘Bir milyon nüfuslu şehir’ Kayaşehir’de kuruldu. Merkezinde yer alan şehir parkı ve meydanı da bu yıl içinde bitirilecek. Ayrıca dev şehir hastanesi de Rönesans’ın imzasıyla Kayaşehir’in girişinde yükseliyor.

HER GELİR GRUBU VAR

Bir dönem dar ve orta gelirli grubun ilgi gösterdiği Başakşehir son yıllarda üretilen markalı konut projeleriyle öne çıktı. Yeni projelerde metrekare satış fiyatlarının minimum 5.500 lirayı bulduğu ilçede başlaması planlanan konut projelerinde 5-6 bin lira seviyeleri konuşuluyor. Arnavutköy’de ise marka projelerin yerini mahalle müteahhitlerinin yapıları alıyor. Nüfusu 400 bini geçen Başakşehir’de, ard arda başlatılan inşaatlar kadar teslim süreci devam eden projelerle dikkat çekiyor. Bu dikkat nüfus hareketlerine de yansıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ilçenin nüfusunun 1 milyonu aşması kaçınılmaz. 2008 yılında ilçe olarak sınırları belirlenen Başakşehir, hem kuzey hem de batı yönünde gelişme sağlıyor. Arnavutköy ise üçüncü havalimanı projesi ile gözde oluverdi. 2015 verilerine göre 236 bin nüfuslu ilçenin kısa sürede Başakşehir’i yakalaması bekleniyor. Bu ilçede de alt ve orta gelir grubu ağırlıklı bir nüfus profili mevcut.

LÜKS PROJELERİN ADRESİ

Avrupa yakasında son 10 yıldır üretilen nitelikli konut projelerinin büyük bir kısmı Başakşehir-Bahçeşehir-Bahçekent aksında üretildi. TOKİ, Emlak Konut ve Kiptaş’ın ön planda olduğu projeler, bugüne kadar hem oturumcuların hem de yatırımcıların ilgisini gördü. Gayrimenkullerin değer artışı ise diğer ilçelerle kıyaslanamayacak kadar yüksek. Arsalarda bire yüz olan artış, konutlarda 8 katına kadar çıktı. Sadece Başakşehir’de 2012 sonu itibarı ile 101 bin adet daire varken bu sayıda gözle görülür bir artış söz konusu. Üstelik bunun yüzde 30’u markalı konutlardan oluşuyor.

MARKALARLA GELİŞTİ

Ispartakule’de ise 10 yıl önce başlatılan inşaatlarla 25 siteli ve 75 bin nüfuslu modern bir semt doğdu. Aralarında Artaş, Tahincioğlu, Fuzul Yapı, Cihan İnşaat, İZKA, Makro İnşaat, AK Yapı, Dağ Mühendislik, Sur Yapı, İhlas Yapı, Celaloğlu İnşaat, Garanti Koza, Polat Yol, Dekar Yapı, Gül İnşaat, Gül Yapı, Binres, Makyol, Mesa, Nurol, Tahincioğlu, Teknik Yapı, Yeşil İnşaat, Ağaoğlu, KİPTAŞ, Akzirve Gayrimenkul, Dumankaya, Bulvar, Eston Yapı gibi dev markaların kazandıkları ihalelerleya da kendi arazileri üzerinde geliştirdikleri sayısız projeyi sıralamak mümkün.

21 İLÇELİ DEV ADA

Projeyle birlikte İstanbul’un fiziki durumu da değişecek. Tarihi Yarımada’dan itibaren toplamda 21 ilçe dev bir adanın içerisinde yer almış olacak. Bu ilçeler sırasıyla Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, B.Evler, Bakırköy, Başakşehir, B.Paşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, GOP, Güngören, Kâğıthane, K.Çekmece, Sarıyer, S.Gazi, Şişli, Z.Burnu.

METREKARESİ 10 BİN LİRA OLUR

-Kayaşehir-Bahçekent aksındaki TOKİ, Garanti Koza ve Emlak Konut GYO projelerinden satın alma yapanlar, 10 yılda yüzde 120 kâr elde etti. Yenilerde de bu potansiyel mevcut. Kanal İstanbul 2023 yılında bitirilirse aynı aksta yer alan konut projelerinde metrekare birim fiyatlarının 10 bin lirayı zorlayacağını söylemek hayal olmaz.

-Küçükçekmece’de konut fiyatları son 4 yılda yüzde 60 artış gösterdi. Küçükçekmece’de ortalama konut metrekare fiyatı 2 bin 950 TL’ye ulaşırken, ortalama konut fiyatı da 315 bin lira oldu. Mega projelerin kesişim noktası Başakşehir, Kanal İstanbul’un net güzergahında daha da ön plana çıkacak.

-Başakşehir’de 4 yıllık konut değer artışı yüzde 44’ü buldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 175 TL, ortalama konut fiyatı da 422 bin liraya çıktı.

-Arnavutköy, arsa metrekare fiyatlarının diğer bölgelere göre henüz daha düşük seviyelerde olması ve arsa arzının yüksek olması nedeniyle fiyatların en fazla artış gösterdiği ve gelişim potansiyeli en yüksek bölge olarak öne çıkıyor.

Patronlar da umutlu

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal: “Geçtiğimiz yüzyılda hem Panama hem Süveyş kanalı adından sıkça söz ettirdi. İçinde bulunduğumuz yüzyıl ise Kanal İstanbul ile anılacak ve bu proje Türkiye’nin aslında nereye geldiğini ortaya koyuyor. Öyle ki sadece Türkiye’de değil dünyada siyasetten ekonomiye kadar birçok alanda değişiklik oluşturacaktır. Bu dev projenin en büyük faydasını ise ülkemizin gelecek nesilleri görecektir. Türkiye ders kitaplarına da konu olacak bu proje ile sadece inşaat sektörüne fayda sağlamış olmayacak, siyasi, coğrafi, ekonomik anlamda birçok arenada daha fazla söz sahibi olacağını şimdiden ilan etmiştir.”

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur: “Kanalistanbul, Türkiye’nin dünyadaki rolü ve geleceği için kuşkusuz önemli bir proje. Çok iyi planlanır ve taviz verilmezse, Türkiye’nin hem siyasi, hem coğrafi, hem kültürel, hem de ekonomik açıdan lehine olacağı bir gerçek. Bu aşamadan sonra kamu hem özel sektöre çok büyük sorumluluk düşüyor bu anlamda. Hepimizin ödevi var. Düzgün planlanıp, uygulandığı takdirde yararlı olacaktır. Başından beri dünyanın yakından takip ettiği projenin elbette ki inşası aşamasında çevresel hassasiyetlerin göz önünde tutulması, denetimi de oldukça önem arz ediyor.”