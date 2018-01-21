Avrupa ile arayı 15 yılda kapatırız

ŞANLIURFA- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin yatırımların milli gelire oranında Çin ve Hindistan’dan sonra önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu söyledi. Şimşek, Şanlıurfa’da “Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölgesi toplantısında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İş ortamındaki iyileştirmeye ilişkin kapsamlı bir değişimin yapılacağını bildiren Şimşek, şöyle konuştu:

PROSEDÜRLERİ AZALTACAĞIZ

“Kapsamlı bir reform üzerinde çalışılıyor. Allah’ın izniyle Türkiye’de yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Bir, yatırımcının önündeki engelleri kaldırıp, prosedürleri azaltmak. İki, maliyetleri azaltmak bundan sonra inşaat ruhsatları falan filan buralarda biz bürokrasiyi çok azaltacağız. Milletin önünü her konuda açmamız lazım. Her konuda yargıdan tutun diğer bütün alanlara kadar. Çünkü dünyada para bol, yatırımcı yer bakıyor, kim daha iyi şartlar sunarsa oraya gidiyor. O nedenle belediyelerimiz de biz de çalışacağız.”

Türkiye’nin rekabet gücünün daha da artırılması gerektiğini anlatan Şimşek, yapacakları yeni reformlarla da Türkiye’nin daha iyi bir konuma geleceğine inandığını kaydetti.

BÜYÜMEMİZ SÜRECEK

Mehmet Şimşek, ülke ekonomisinin Cumhuriyet’in kuruluşundan AK Parti dönemine kadar ortalama yüzde 4,7 büyüdüğünü söyledi. AK Parti iktidarıyla 2003-2017 dönemi arasında büyüme rakamlarında 1 puanlık artışın olduğunu ve bu puanın çok büyük bir önem taşıdığına işaret eden Şimşek, şöyle konuştu:

“Yüz yıllık bir perspektifte bir puan milli gelirde en az 3 katlık bir fark yaratır. Dolayısıyla bir puanı küçümsemeyin. Biz yüzde 5,6 büyüyerek bırakın dünyanın gerisinde kalmayı dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile arayı kapatmışız. Kişi başına gelirle Amerika ile arayı 20 puan kapatmışız. Avrupa Birliği ortalamasıyla 28 puan kapatmışız. Şimdi insanlara dokunursanız ve sorunlarını çözerseniz siyasi istikrar devam ederse bu parti bu millete hizmet etmeye devam eder. Bir 15 yıl daha bu hızla devam edersek Avrupa ile arayı kapatmış olacağız. 2018’de inşallah büyümemiz devam edecek.”