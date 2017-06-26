Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası başlıyor

Avrupa Gençler Güreş ŞampiyonasıAlmanya'da başlıyor.

Dortmund kentinde düzenlenecek ve 2 Temmuz'da sona erecek organizasyonda Türkiye'yi erkekler grekoromen ve serbest stil ile kadınlarda 8'er sıklette sporcular temsil edecek.

Şampiyonada madalya mücadelesi verecek Türk güreşçiler şunlar:

Erkekler serbest stil

50 kilo: Engin Çetin

55 kilo: Ertuğrul Kahveci

60 kilo: Utku Doğan

66 kilo: Muhammed Kahraman

74 kilo: Muhammed Lütfi Küçükyıldırım

84 kilo: Osman Göçen

96 kilo: İbrahim Çiftçi

120 kilo: Onur Alkanoğlu

Erkekler grekoromen stil

50 kilo: Cemal Mutlu

55 kilo: Kerem Kamal

60 kilo: Mehmet Çeker

66 kilo: Murat Fırat

74 kilo: Erkan Ergen

84 kilo: Doğukan Kuru

96 kilo: Süleyman Erbay

120 kilo: Yakup Yerlikaya

Kadınlar

44 kilo: Esra Koç

48 kilo: Aynur Erge

51 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Ayşe Vatansever

59 kilo: Mehlika Öztürk

63 kilo: Gamze Nur Adakan

67 kilo: Merve Pul

72 kilo: Tuğba Kılıç

Kaynak: AA