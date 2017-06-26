Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası başlıyor
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyor. Organizasyonda Türkiye'yi erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda toplam 24 sporcu temsil edecek.26 Haziran 2017 Pazartesi 23:54
Avrupa Gençler Güreş ŞampiyonasıAlmanya'da başlıyor.
Dortmund kentinde düzenlenecek ve 2 Temmuz'da sona erecek organizasyonda Türkiye'yi erkekler grekoromen ve serbest stil ile kadınlarda 8'er sıklette sporcular temsil edecek.
Şampiyonada madalya mücadelesi verecek Türk güreşçiler şunlar:
Erkekler serbest stil
50 kilo: Engin Çetin
55 kilo: Ertuğrul Kahveci
60 kilo: Utku Doğan
66 kilo: Muhammed Kahraman
74 kilo: Muhammed Lütfi Küçükyıldırım
84 kilo: Osman Göçen
96 kilo: İbrahim Çiftçi
120 kilo: Onur Alkanoğlu
Erkekler grekoromen stil
50 kilo: Cemal Mutlu
55 kilo: Kerem Kamal
60 kilo: Mehmet Çeker
66 kilo: Murat Fırat
74 kilo: Erkan Ergen
84 kilo: Doğukan Kuru
96 kilo: Süleyman Erbay
120 kilo: Yakup Yerlikaya
Kadınlar
44 kilo: Esra Koç
48 kilo: Aynur Erge
51 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Ayşe Vatansever
59 kilo: Mehlika Öztürk
63 kilo: Gamze Nur Adakan
67 kilo: Merve Pul
72 kilo: Tuğba Kılıç
Kaynak: AA