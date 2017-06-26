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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası başlıyor

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyor. Organizasyonda Türkiye'yi erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda toplam 24 sporcu temsil edecek.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:54
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası başlıyor

Avrupa Gençler Güreş ŞampiyonasıAlmanya'da başlıyor.

Dortmund kentinde düzenlenecek ve 2 Temmuz'da sona erecek organizasyonda Türkiye'yi erkekler grekoromen ve serbest stil ile kadınlarda 8'er sıklette sporcular temsil edecek.

Şampiyonada madalya mücadelesi verecek Türk güreşçiler şunlar:

Erkekler serbest stil

50 kilo: Engin Çetin

55 kilo: Ertuğrul Kahveci

60 kilo: Utku Doğan

66 kilo: Muhammed Kahraman

74 kilo: Muhammed Lütfi Küçükyıldırım

84 kilo: Osman Göçen

96 kilo: İbrahim Çiftçi

120 kilo: Onur Alkanoğlu

Erkekler grekoromen stil

50 kilo: Cemal Mutlu

55 kilo: Kerem Kamal

60 kilo: Mehmet Çeker

66 kilo: Murat Fırat

74 kilo: Erkan Ergen

84 kilo: Doğukan Kuru

96 kilo: Süleyman Erbay

120 kilo: Yakup Yerlikaya

Kadınlar

44 kilo: Esra Koç

48 kilo: Aynur Erge

51 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Ayşe Vatansever

59 kilo: Mehlika Öztürk

63 kilo: Gamze Nur Adakan

67 kilo: Merve Pul

72 kilo: Tuğba Kılıç

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:54
  1. 27 Haziran-2 Temmuz
  2. Almanya
  3. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası
  4. Dortmund kentinde
  5. Güreş
  6. türkiye
  7. Türkiye Güreş Federasyonu
  8. Anadolu Ajansı
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