Avrupa futbolunun en kazançlı 6., en borçlu 3. ülkesi Türkiye

UEFA'nın yayımladığı 2016 yılı bütçe raporunda, Avrupa futbolundaki takımlar ve ülkelerin; gelirleri, giderleri, borçları, forma satışları, kulüp yatırımları ve sponsorları doğrultusunda ekonomik durumları yer aldı.

Rapora göre, Avrupa'da 2016 yılında birçok kulübün net borç miktarı düşüş gösterirken Türkiye'de ise yüzde 3 artışla toplam 683 milyon avroya çıktı. Türkiye, Avrupa futbolunda net borç miktarı en yüksek üçüncü ülke durumunda yer aldı.

İngiltere'de net kulüp borçları 2016 yılında yüzde 10 düşüş ile toplam gelirlerin içinde yüzde 31 oranında kalırken, Türkiye'de yaşanan artış sonrasında net borç oranı, toplam gelirlerin yüzde 93'ünü oluşturdu.

EN BORÇLU TÜRK KULÜBÜ GALATASARAY

Avrupa'da 2016 yılı itibarıyla en fazla borcu olan ilk 20 kulüp içinde 3 Türk takımı yer aldı. Galatasaray 203 milyon avro ile 11'inci, Fenerbahçe 150 milyon avro ile 17'nci, Beşiktaş ise 142 milyon avro ile 18'inci sıradan listeye girdi.

Galatasaray, Avrupa kulüplerinin faaliyet karları sıralamasında ise yüzde 19 artışla 30 milyon avroya çıkarak listede 18. sırada yer aldı.

FİNANSAL FAİR PLAY BORCU AZALTTI

Raporda, Finansal Fair Play kurallarının devreye girmesinin ardından Avrupa kulüplerinin borç oranında önemli oranda düşüş yaşandığı da görüldü.

Avrupa'da kulüp borçları, Finansal Fair Play kurallarının devreye girdiği 2011 yılından önce gelirlerin yüzde 65'ini oluştururken, bu oran 2015'te yüzde 40'a, 2016 ise yüzde 35 seviyesine geriledi.

Rapora göre, Avrupa'da kulüplerin stat, antrenman sahası ve sabit yatırımlara ödediği toplam miktar ilk kez 1 milyar avronun üzerine çıktı.

TÜRKİYE, EN PAHALI FORMA SATIŞINDA 15'İNCI

Süper Lig takımları, satışa çıkarılan forma fiyatlarının yüksekliği sıralamasında ortalama 51 avro ile 15'inci sırada yer aldı. Türkiye'de formasını en pahalıya satan takım 75 avro ile Galatasaray olurken, en ucuz fiyatlı formalar ise 25 avro ile Bursaspor ve Göztepe tarafından satıldı.

Avrupa'da 2017 yaz döneminde transfer harcamaları 5,6 milyar avroya çıktı. Türk takımları 95 milyon avro transfer harcaması yaparken, transferlerden ise 80 milyon avro gelir elde etti.

TÜRKİYE, GELİRLERDE 6. SIRADA

Avrupa futbolunda en çok gelir elde eden ülkeler sıralamasında ise Türkiye, 734 milyon avro ile 6'ncı sıranın sahibi oldu.

Avrupa'da en fazla gelire sahip 30 kulübün yer aldığı sıralamada ise Galatasaray 159 milyon avro ile 27'nci, Fenerbahçe ise 149 milyon avro ile 29. sırada yer aldı.

Avrupa'da televizyon yayın gelirleri sıralamasında İngiltere, 2,2 milyar avro ile ilk sırada yer alırken, Türkiye ise 286 milyon avro ile yine 6'ncı oldu. Türkiye'de kulüplerin tüm gelirleri içinde televizyon yayın gelirlerinin oranı, yüzde 39'u buldu.

UEFA organizasyonlarından aldıkları gelirlere göre Türk takımları 70 milyon avro ile 7. sıranın sahibi oldu. Bu alanda Galatasaray, 34 milyon avro ile ilk 20 kulüp listesine 19'uncu sıradan giren Türkiye'den tek takım oldu.

Avrupa'da sponsor ve ticari gelirler sıralamasında da Türkiye, yüzde 27 artışla 242 milyon avro ile 7. sırada yer aldı. Türkiye'de kulüplerin sponsor ve ticari gelirleri, toplam gelirlerin yüzde 33'lük kısmını oluşturdu.

İNTERNET SAYFASI EN ÇOK TIKLANAN FENERBAHÇE

Avrupa futbolunda 22 kulübün resmi internet sayfası, aylık 1 milyondan fazla ziyaretçi aldı.

Real Madrid 8,5 milyon ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe 2,74 milyon ile 9'uncu, Galatasaray ise 1,15 milyon ile 19'uncu sıradan listeye girdi. Yabancı ziyaretçi oranlarında ise Barcelona, yüzde 91 ile ilk sıranın sahibi oldu.