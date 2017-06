Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde 20!

Bertelsmann Vakfı'nın konuyla ilgili araştırmasına göre, durum önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşecek ve 2036 yılına kadar öncelikle yalnız yaşayan kadınların, meslek eğitimi almayanların ve uzun süreli işsizlerin emekli aylığıyla geçinmeleri mümkün olmayacak.



ORAN YÜZDE 20'YE ÇIKTI



Emekliler arasında fakirleşme oranı yüzde 16'dan en azından yüzde 20'ye çıkarken, çalışma yaşını geride bırakan her üç kadından biri geliri yetersiz kaldığı için sosyal yardımla geçinmek zorunda kalacak. Almanya'da 2016 verilerine göre yoksulluk oranı nüfusa göre yüzde 15 oranında. En azından 13 milyon insanın yoksulluktan etkilendiğini belirten uzmanlar, bu sayının 2036’ya kadar 20 milyona ulaşabileceğini, başka bir deyişle halkın yüzde 25’inin fakir duruma gelebileceğini öne sürüyor.



YOKSULLUK ORANI ARTIYOR



Emekliler arasında yoksulluk oranı ise daha şimdiden yüzde 15,6 ile ülke ortalamasının üstüne çıkarak, kritik noktaya ulaştı. Günümüzde 3,5 milyon emeklinin yoksulluk sınırında yaşadığını belirten uzmanlar, son on yılda emekliler arasında yoksulluğun diğer kesimlerine göre on kat daha hızlı arttığını saptamış. Emeklilik maaşlarıyla geçinemeyip çalışmaya devam eden emeklilerin sayısı da her geçen yıl artarken, emekli olmuş 800 binden fazla kişi sosyal yardım almamak için yan işlerde çalışıyor.



Almanya'da aylık net geliri 958 Euro'nun altında kalanlar yoksulluk eşiğinde sayılıyor. Yoksulluk sınırı, okul çağındaki iki çocuklu bir ailede 2 bin 100 Euro'ya kadar yükseliyor.

AYLIK 363 EURO



Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi Almanya’da emeklilik çağında fakirlik yaşayan en büyük grubu ise Türk göçmenler oluşturuyor. 1960’lı ve 1970li yıllarda çoğu meslek eğitimi olmadan ve düşük ücretle çalışan Türkler, emekli olduktan sonra daha Almanlara kıyasla daha az maaş alıyorlar. Bu nedenle de yoksulluk sınırında olan Türk emeklilerin oranı yüzde 40 civarında. 65 yaş üzeri Türk erkek emekliler ortalama 742 Euro emeklilik maaşı alırken, Türk kökenli emekli kadınlar 363 Euro aylıkla bir ayı geçirmeye çabalıyor.