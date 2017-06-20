Total, İran'a 1 milyar dolar yatırım yapacak

Total CEO'su Patrick Pouyanne, Reuters ile söyleşisinde ABD'nin 2015 yılında İran'a yönelik yaptırımlarını gevşetmesinin ardından ilk aşamada İran'a 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını söyledi.

ABD, nükleer programını anlaşma çerçevesinde durdurmadığına inanırsa, yaptırımları tekrar sıkılaştırabileceği konusunda Tahran'ı uyarmıştı.



Pouyanne, "Büyük bir pazar açacağından, 1 milyar dolar değerinde bir risk almaya değer. (Yaptırım) değişikliklerini hesaba kattık, düzenlemelerdeki değişiklikleri de hesaba katmamız gerekiyor" dedi.



Total'in yatırım yapacağı Güney Pars deniz altı doğalgaz sahası 1990'lı yıllarda geliştirilmeye başlandı. Total, nükleer silah geliştirdiği şüpheleriyle 2006'da uluslararası yaptırımlar başlayana kadar İran'daki en büyük yatırımcılardan biriydi.



Total bu kararla birlikte Basra Körfezi'nde bulunan Güney Pars sahasının 11. fazını geliştirecek. Projenin nihai maliyetinin 5 milyar doları bulması bekleniyor.



Batılı şirketlerin dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından İran'a ilgisi doğalgaz ve petrol çıkarma sözleşmelerinin şartları nedeniyle güçlü değil.



Pouyanne, yeni İran Petrol Sözleşmesi (IPC) tipinin öncekilerden farklı olduğunu ve petrol şirketlerine yatırım maliyetlerine karşılık gelen yüzdeler yerine üretime dayalı ücret ödenmesine dayandığını belirtti.



Kontratların yedi veya sekiz yıl yerine 20 yıl süreli olduğuna dikkat çeken Pouyanne, "IPC gerçekten iyi bir hale geldi. Orantılı bir mükafat vermeyecek olsa İran'a gitmeyiz" dedi.



ABD'nin yaptırımları hâlâ İran'ın dolar cinsinden ticaret yapmasını yasakladığı için Total projeyi kendi kaynaklarından euro cinsinden finanse edecek.